6,34 Millionen Menschen haben sich am Montag die erste Folge von "Der Palast" im ZDF angesehen (DWDL.de berichtete). Und den meisten scheint es gefallen zu haben, denn auch die zweite Folge am Dienstag erzielte echte Traumquoten: So wurde eine Reichweite in Höhe von 6,02 Millionen gemessen, das entsprach nicht nur dem Tagessieg, sondern auch einem starken Marktanteil in Höhe von 19,6 Prozent. Beim jungen Publikum erzielte "Der Palast", übrigens exakt wie beim Auftakt, 7,2 Prozent.

Für das ZDF war der Erfolg damit aber noch längst nicht zu Ende. Das "heute journal" erreichte im Anschluss noch 4,95 Millionen Menschen, das hatte 18,0 Prozent Marktanteil zur Folge und beim jungen Publikum kletterte der Wert auf 10,0 Prozent. Die Doku "Markus Lanz - Amerika ungeschminkt" steigerte sich danach sogar noch etwas auf 10,5 Prozent, insgesamt bescherten 2,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dem Sender 13,8 Prozent Marktanteil. Eine Ausgabe der Lanz-Talkshow kam danach noch auf 15,2 bei allen und 9,8 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Das Erste konnte gegen das starke ZDF-Programm in der Primetime nichts entgegensetzen. "Die Heiland" erreichte nur 3,61 Millionen Menschen, das war die bislang niedrigste Reichweite, die die Serie jemals eingefahren hat. Der Marktanteil lag bei dementsprechend schlappen 11,6 Prozent. Und auch "In aller Freundschaft" war im Anschluss schwach wie lange nicht mehr, hier sorgten 3,48 Millionen Zuschauende für 11,5 Prozent. Eben diese 11,5 Prozent erzielte danach auch der Film "Der beste Papa der Welt", 2,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich den Streifen ab 21:45 Uhr an. Die "Tagesthemen" fielen danach in den einstelligen Marktanteilsbereich.