Die ZDF-Krimireihe "Nord Nord Mord" hat am Montagabend den lockeren Tagessieg eingefahren und dabei mit fantastischen Quoten geglänzt. 10,32 Millionen Menschen sahen sich den neuesten Fall von Hauptkommissar Carl Sievers an, das entspricht starken 33,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sowie einem Rekord: Nie zuvor kam die Krimireihe auf eine höhere Reichweite. Und es war auch das erste Mal, das "Nord Nord Mord" am Tag der linearen Ausstrahlung auf mehr als 10 Millionen Zuschauende kam - auch wenn man im März 2021 mit 9,91 Millionen schon einmal kurz davor war.

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte "Nord Nord Mord" am Montag Spitzenquoten, 930.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in diesem Alter sorgten für einen Marktanteil in Höhe von 12,3 Prozent. Nur ein "ARD Extra" zur aktuellen Corona-Lage im Ersten hatte um bzw. nach 20:15 Uhr eine noch etwas höhere Reichweite beim jungen Publikum, ansonsten stellte der ZDF-Krimi die Primetime-Programme der Konkurrenz aber in den Schatten.

Das "heute journal" profitierte um 21:45 Uhr vom starken Vorlauf: 5,30 Millionen Menschen sahen sich die Nachrichtensendung noch an, das hatte 20 Prozent Marktanteil zur Folge und auch beim jungen Publikum lief es mit 10,8 Prozent noch richtig gut. Mit dem Thriller "Schneemann" erzielten die Mainzer am späten Abend schließlich noch 15,7 Prozent Marktanteil, die Reichweite lag hier bei 2,48 Millionen.

Im Ersten kam das "ARD Extra" zur besten Sendezeit auf 3,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, "hart aber fair" zählte danach noch 2,72 Millionen. Während sich das Nachrichten-Spezial noch im zweistelligen Bereich hielt und 10,4 Prozent Marktanteil erzielte, fiel die Talkshow im Anschluss auf 9,0 Prozent. Die "Tagesthemen" steigerten sich danach jedoch wieder auf 11 Prozent, hier sahen 2,59 Millionen Menschen zu. Ein "ZDF Spezial" zur Corona-Lage hatte am Vorabend übrigens auch etwas mehr als drei Millionen Zuschauende - und lag damit nur knapp hinter dem "ARD Extra" in der Primetime.

Im WDR ist unterdessen die neue Staffel der Feuerwehr-Doku "Feuer & Flamme" mit guten Quoten gestartet. 470.000 Menschen sahen bundesweit zu, das entsprach 1,5 Prozent Marktanteil. Besonders beliebt war die Reihe beim jungen Publikum, bei den 14- bis 49-Jährigen waren nämlich 3,1 Prozent drin. Das sind, national gesehen, für den WDR gute Werte. Nur im WDR-Sendegebiet lief es wohl nicht wie erhofft: Hier kam der Sender mit "Feuer & Flamme" nur auf 3,9 Prozent.