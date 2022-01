Am Tag, an dem neue Missbrauchsvorwürfe gegen die katholische Kirche publik wurden, zeigte RTL zur besten Sendezeit einen Film mit dem Namen "Gott du kannst ein Arsch sein". Die Free-TV-Premiere des Streifens mit Til Schweiger, Heike Makatsch und anderen bescherte dem Privatsender letztlich durchwachsene Werte. In der klassischen Zielgruppe landete die Produktion hinter den beiden öffentlich-rechtlichen Reihen "Nord bei Nordwest" und "Bergdoktor", aber immerhin vor allen anderen privaten Formaten in der Primetime. Ermittelt wurden mäßige 9,6 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. 1,6 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten den Film im Schnitt. Somit lief er aber besser als das nachfolgende RTL-Programm.

Freude herrscht unterdessen bei Vox. Der Film "Lucy", der zur besten Sendezeit ausgestrahlt wurde, lag bei den Umworbenen gleichauf mit RTL – erzielte also ebenfalls 9,6 Prozent. Im Gesamtmarkt ging der Vergleich sogar minimal an Vox: 1,62 Millionen Menschen schalteten ein. Der ab 22 Uhr gezeigte Streifern "John Wick: Kapitel 2" legte schließlich sogar noch eine Schippe drauf und erzielte bei den Umworbenen 10,3 Prozent. Freuen dürfen sich auch die Machenden der "Vox Nachrichten", die nach 0:15 Uhr mit 14,3 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen ein absoluter Erfolg waren.