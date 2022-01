Die Football-Saison geht in ihre entscheidende Phase - und das lässt sich auch an den TV-Quoten ablesen. Schon in der Nacht von Samstag auf Sonntag sorgte die NFL für tolle Zahlen bei ProSieben, in den frühen Morgenstunden waren zeitweise mehr als 25 Prozent Marktanteil drin. Und auch am Sonntagabend konnte der Privatsender wieder punkten, wenngleich die erste Stunde noch schleppend begann.

So erreichte die kurze Vorberichterstattung ab 20:43 Uhr zunächst nur 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 6,7 Proznt Marktanteil. Als das Spiel zwischen den Los Angeles Rams und den Tampa Bay Buccaneers begann, waren schon 9,7 Prozent drin, das zweite Quarter steigerte sich danach auf 13,9 Prozent. Insgesamt zählte ProSieben zu diesem Zeitpunkt im Schnitt 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Während die Reichweiten danach Schritt für Schritt wieder zurückgingen, zogen die Marktanteile noch einmal kräftig an - und zwar auch gegen das Dschungelcamp. Das dritte Quarter kam auf 17,3 Prozent Marktanteil, im vierten Quarter wurden sogar durchschnittlich 21,8 Prozent gemessen. Auch zu später Stunde saßen übrigens noch immer eine Million Fans vor dem Fernseher. Deutlich weniger waren es erwartungsgemäß beim zweiten Spiel, das den nächtlichen ProSieben-Marktanteil aber noch auf bis zu 23,8 Prozent steigen ließ.

Für Sat.1 lief es indes zumindest um 20:15 Uhr gut: Mit einem Marktanteil von 12,5 Prozent in der Zielgruppe lag "Fack ju Göhte 3" deutlich vor dem "Klassentreffen der Dschungelstars", doch "Nur Gott kann mich richten" fiel anschließend auf katastrophale 3,4 Prozent sowie insgesamt 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zurück. Ebenfalls gefragt um 20:15 Uhr: "96 Hours - Taken 3", das bei RTLzwei von 1,46 Millionen Menschen gesehen wurde und gute 5,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfuhr.

Das Promispecial von "Hot oder Schrott" kam derweil bei Vox über drei Stunden hinweg auf 5,7 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, während sich "Willkommen bei den Reimanns" bei Kabel Eins mit 4,5 Prozent begnügen musste. Das bedeutete ebenso einen Tiefstwert wie die insgesamt 970.000 Personen, die sich für die Dokusoap entschieden.