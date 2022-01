Im April 2019 hatte Sat.1 erstmals den Film "Schwiegereltern im Busch" ausgestrahlt und damals schon nicht allzu üppige achteinhalb Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe eingeheimst. Am Montagabend lief die Produktion nun nochmals – sie stieß aber auf kaum Interesse. Gestartet um kurz vor 20:30 Uhr, lag die ermittelte Quote mit 4,9 Prozent weit unter dem Senderschnitt. Insgesamt verfolgten 1,41 Millionen Menschen den Film. Die spätere Startzeit lag übrigens an verlängerten "Sat.1 Nachrichten". Zehn Minuten mehr Zeit hatte der Sender unter anderem der Corona-Lage und einem Amoklauf an einer Uni eingeräumt. 1,45 Millionen Menschen informierten sich in Sat.1.

Einen recht guten Tag erwischte am Vorabend übrigens die Ermittler-Serie "K11", die um 18 Uhr auf 7,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam, diese Werte eine halbe Stunde später bei einer weiteren Ausstrahlung jedoch nicht hielt und wieder auf acht Prozent abfiel. Das um 18:55 Uhr begonnene "Buchstaben Battle" musste sich schließlich sogar mit schlechten 4,7 Prozent zufrieden geben.

Zweistellige Marktanteile wurden nachmittags gemessen. "Auf Streife – Die Spezialisten" und "Klinik am Südring" machten angesichts von 10,8 und 11,8 Prozent bei den Umworbenen eine gute Figur. Noch ausbaufähig verlief hingegen der Start neuer Folgen von "Allererste Sahne" um 16 Uhr bei Vox. Mit 5,6 Prozent lief es durchwachsen, den guten Vorlauf der "Shopping Queen" mit 8,3 Prozent nutzte das Format nicht. Zur besten Sendezeit landete Vox am Montag mit "Goodbye Deutschland" bei guten 8,1 Prozent. Eine weitere Ausgabe der Auswanderer-Sendung hielt die Werte dann gegen den Dschungel nicht. Ab 22:15 Uhr sanken die Ergebnisse auf durchschnittlich 4,4 Prozent.

Probleme hatte auch ProSieben. Die noch recht neue Sitcom "United States of Al" floppte ab 20:45 Uhr mit schlechten fünfneinhalb Prozent in der Zielgruppe, auch "Young Sheldon" war im Vorfeld keineswegs kraftvoll unterwegs. Nur 7,8 Prozent Marktanteil wurden gemessen. Zwei nach 21:10 Uhr gesendete "Simpsons"-Folgen landeten schließlich bei weniger als sechs Prozent.