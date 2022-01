am 26.01.2022 - 15:30 Uhr

Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) hat am Mittwoch neue Daten zu den angeblichen Print-Reichweiten vorgelegt. Angeblich deshalb, weil die Zahlen auf der Befragung von rund 37.000 Personen ab 14 Jahren beruhen. Sie sind wie üblich mit großer Vorsicht zu genießen, denn schon seit Jahren klafft das Loch zwischen den angeblichen Leserzahlen und den tatsächlichen Auflagen immer weiter auseinander. Auch jetzt gibt es wieder Phänomene, die nicht zu erklären sind.

So büßt die Wochenzeitung "Die Zeit" laut Print-MA 360.000 Leserinnen und Lesern ein und gehört damit zu den Verlierern der Erhebung. Das Minus beträgt damit 18,5 Prozent. Kurios ist das, weil sowohl die verbreitete, als auch die verkaufte "Zeit"-Auflage nach IVW-Angaben in letzter Zeit spürbar gestiegen ist. Die "Welt am Sonntag" legte dagegen um 8,6 Prozent zu, bei einer Auflage von rund 324.000 soll die Sonntagszeitung angeblich etwas mehr als eine Million Leser haben.

Aber auch bei den Gewinnern gibt es Fragezeichen. "Chip" legte nach Angaben der Print-MA um 170.000 Leserinnen und Leser oder um 8,4 Prozent zu. Mit 2,19 Millionen gehört das Magazin nicht nur zu den 20 angeblich meistgelesenen Print-Titeln des Landes, es wird offenbar auch erstaunlich oft weitergegeben. Die verbreitete Auflage liegt nämlich nur bei etwas mehr als 80.000. Das bedeutet, dass eine "Chip"-Ausgabe von rund 27 Personen gelesen wird. Das ist ziemlich unwahrscheinlich.

Die "Bild am Sonntag" kommt auf 6,45 Millionen Leserinnen und Leser laut Print-MA, das ist ein Verlust von 7,9 Prozent gegenüber der letzten Erhebung. Bei einer verbreiteten Auflage in Höhe von 660.000 Exemplaren lesen aber noch immer fast zehn Menschen eine "BamS", die in der Liste der Print-MA auch weiterhin der stärkste Titel ist. Im Gegensatz dazu: Die "Prisma" kommt laut IVW auf eine verbreitete Auflage von 6,23 Millionen, in der Print-MA wird die Leserschaft mit 6,42 Millionen beziffert - das macht schon eher Sinn.

Die 20 meistgelesenen Printmedien waren laut ma 2022/I:

Leser in Mio.

ma 2022/I Leser in Mio.

ma 2021/II Veränderung

in Prozent zum Vergleich:

IVW-Auflage* Bild am Sonntag 6,45 7,00 - 7,9 % 0,66 Prisma 6,42 6,74 - 4,8 % 6,23 TV Movie 4,69 4,58 + 2,4 % 0,71 Der Spiegel 4,48 4,98 - 10,0 % 0,71 Stern 4,35 4,63 - 6,1 % 0,35 TV Spielfilm plus 3,93 4,62 - 14,9 % 0,74 tv14 3,86 3,79 + 1,9 % 1,66 Hörzu 3,82 4,21 - 9,3 % 0,82 Bild der Frau 3,70 3,87 - 4,4 % 0,48 rtv 3,63 4,05 - 10,4 % 5,18** TV Digital 3,63 3,44 + 5,5 % 0,99 Focus 3,18 3,36 - 5,4 % 0,25 Sport Bild 2,92 3,18 - 8,2 % 0,17 Bunte 2,70 3,06 - 11,8 % 0,35 Computer Bild 2,43 2,47 - 1,6 % 0,12 Chip 2,19 2,02 + 8,4 % 0,08 tina plus 2,16 2,33 - 2,7 % 0,31 FreizeitRevue Plus 1,99 - - 0,48 tv Hören und Sehen 1,98 2,13 - 7,0 % 0,44 Gala 1,95 2,08 - 6,3 % 0,16

*Verbreitete Auflage 4/2021 in Mio./ ** rtv Plus Kombi inkl.Stern TV Mag, tvtv, SZ Ferns. etc.)

Besonders krass ist der Missverhältnis zwischen IVW-Auflage und Print-MA-Leserzahlen beim "Focus". Das Nachrichtenmagazin kommt auf eine verbreitete Auflage in Höhe von 250.000, die angebliche Anzahl an Leserinnen und Lesern liegt aber bei 3,18 Millionen und damit nur rund eineinhalb Millionen unter denen des "Spiegel", dessen Auflage aber fast dreimal so hoch ist.

Auch die Tatsache, dass gleich vier Programmzeitschriften zu den Gewinnern der jüngsten Print-MA gehören, wirft Fragen auf. Schließlich sind die Auflagen in diesem Segment in den vergangenen Jahren stetig gesunken. Nun sollen aber gleich "TV Digital", "Bild + Funk", "Fernsehwoche" und "TV Movie" zugelegt haben. Gleichzeitig ist "TV Spielfilm plus" mit 15 Prozent Minus der größte Verlierer der Print-MA, auch die "Prisma" büßte viele Leser ein. Größter Gewinner ist "Glamour", das allerdings auf eine zweimonatliche Erscheinungsweise umgestellt wurde, weshalb es hier zu Verzerrungen gekommen sein könnte.

Die größten Verlierer in absoluten Zahlen:

Leser in Mio.

ma 2022/I Leser in Mio.

ma 2021/II Veränderung TV Spielfilm plus 3,93 4,62 -690.000 Bild am Sonntag 6,45 7,00 -550.000 Der Spiegel 4,48 4,98 -500.000 rtv 3,63 4,05 -420.000 Hörzu 3,82 4,21 -390.000 Die Zeit 1,59 1,95 -360.000 Bunte 2,70 3,06 -360.000 Prisma 6,42 6,74 -320.000 National Geographic 1,39 1,70 -310.000 Stern 4,35 4,63 -280.000

Die größten Gewinner in absoluten Zahlen: