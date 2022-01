Mit guten Quoten ist der "Bachelor" in die neue Staffel gestartet. Die Kuppelshow erreichte zum Start 1,10 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, das entsprach einem Marktanteil in Höhe von 15,8 Prozent. Damit lag das Format nicht nur deutlich über dem Senderschnitt von RTL, sondern auch vor ProSieben. "TV Total" erreichte dort zur besten Sendezeit nämlich ebenfalls gute 14,8 Prozent, hier lag die Zielgruppen-Reichweite bei 1,06 Millionen.

Insgesamt war der Abstand zwischen den zwei Sendungen deutlich größer. Während sich 1,45 Millionen Menschen die Rückkehr von Sebastian Pufpaff bei ProSieben ansahen, kam der "Bachelor" auf 2,13 Millionen. Später steigerte sich "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL noch auf 3,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das hatte starke 30,7 Prozent Marktanteil zur Folge. Im Dschungel-Sandwich kam dann auch erstmals "RTL Direkt" auf mehr als 30 Prozent, 33,2 Prozent erzielte die Nachrichtensendung. Und auch "Die Stunde danach" war für RTL mit 21,7 Prozent noch ein voller Erfolg.

Unter der starken Konkurrenz zu leiden hatte derweil Sat.1, wo "Das große Promibacken" in den einstelligen Marktanteilsbereich fiel. Nachdem die Backshow in den zwei zurückliegenden Wochen jeweils mehr als 11 Prozent erzielte, waren jetzt nur noch 9,5 Prozent drin, was freilich trotzdem ein gutes Ergebnis für Sat.1 ist. Mit einer Gesamtreichweite von 1,93 Millionen lag das Format zudem auf dem Niveau der Vorwoche, es gingen nur ein paar jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer verloren.

Anders als RTL bekamen ProSieben und Sat.1 am späten Abend dann merklich Probleme. Nach dem "Promibacken" etwa fiel "Promis backen privat" auf nur noch 4,1 Prozent zurück. Und bei ProSieben war eine Wiederholung von "Das Duell um die Welt" nur zu 7,6 Prozent gut. Am Ende des Tages erreichten die beiden Sender Tagesmarktanteile in Höhe von 9,1 (ProSieben) und 7,8 Prozent (Sat.1.). Das sind für beide Kanäle recht gute Werte, RTL thront mit 14,7 Prozent aber unangefochten an der Spitze der Quotencharts.