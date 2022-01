am 27.01.2022 - 09:30 Uhr

Das ZDF hat den Mittwoch mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 15,0 Prozent locker gewonnen. Zu verdanken hat man das in Mainz unter anderem auch dem Primetime-Krimi: "Die Toten von Salzburg - Vergeltung" erreichte 6,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und war damit das meistgesehene Format aller Sender am Mittwoch. Der Marktanteil lag bei fantastischen 22,6 Prozent.

Im Anschluss ging es kontinuierlich bergab, wobei das "heute journal" auch noch bei sehr guten 18,6 Prozent lag. 4,81 Millionen Menschen sahen sich die Nachrichtensendung an. Das "auslandsjournal" kam im Anschluss auf eine Reichweite in Höhe von 2,79 Millionen, damit waren noch 12,3 Prozent drin. "ZDFzoom" fiel danach mit "Erdogans Schattenreich" in den einstelligen Bereich und erreichte nur noch 8,2 Prozent, 1,53 Millionen Zuschauende waren hier noch mit dabei.

Anders als sonst konnte "Markus Lanz" die Quoten ab 23:10 Uhr nicht mehr merklich steigern. Nur 990.000 Menschen sahen die Sendung, in der Lanz mit der Shoah-Überlebenden Inge Auerbacher und dem Historiker Christoph Kreutzmüller sprach. Das war die niedrigste Reichweite, die die Talkshow seit Anfang Dezember holte - die Folge damals startete aber auch erst nach Mitternacht. 8,4 Prozent Marktanteil erreichte die Diskussionssendung an diesem Mittwoch.

Im Ersten kam der Film "Ein Leben lang" zur besten Sendezeit auf 3,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 11,1 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren lief es angesichts von 3,7 Prozent allerdings richtig schlecht, hier holte der ZDF-Krimi immerhin 7,1 Prozent. "Plusminus" und die "Tagesthemen" lagen später im einstelligen Marktanteilsbereich beim Gesamtpublikum, "Maischberger. Die Woche" schaffte es mit 10,1 Prozent knapp darüber.