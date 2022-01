Fast eine Woche nach dem Staffel-Start durfte sich "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am Donnerstag schon um 20:15 Uhr - und das verhalf der Show prompt zur, gemessen an den vorläufig gewichteten Quoten, besten Reichweite seit dem Auftakt. Zwar musste RTL den Öffentlich-Rechtlichen mit Blick auf die Gesamt-Reichweite den Vortritt lassen, doch 4,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer können sich freilich trotzdem sehen lassen. Gegenüber der am späten Mittwochabend gesendeten Folge konnte sich "IBES" damit um fast 600.000 Personen steigern.

Der frühere Sendeplatz hatte jedoch geringere Marktanteile zur Folge: Während beim Gesamtpublikum diesmal nur 14,4 Prozent drin waren, lief es in der Zielgruppe mit 26,6 Prozent noch einmal deutlich besser - anders als am Abend zuvor blieb die 30-Prozent-Marke jedoch ein Stückchen entfernt. Mit 1,97 Millionen 14- bis 49-Jährigen war der Dschungel dennoch die meistgesehene Sendung in dieser Altersgruppe. Zudem hielt "Die Stunde danach" den Marktanteil im Anschluss noch hoch und sorgte für 17,8 Prozent Marktanteil. Insgesamt blieben 2,11 Millionen Menschen dran.

Zuschauer-Trend: Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

"RTL Direkt" erreichte unterdessen um 23:10 Uhr noch 1,41 Millionen sowie 14,4 Prozent Marktanteil, ehe sich das halbstündige "Extra" schließlich noch einmal auf 15,6 Prozent steigerte. Für das "Nachtjournal", das diesmal - anders als an den vorherigen Tagen - auf dem gewohnten Mitternachts-Sendeplatz zu sehen war, blieben schließlich 13,7 Prozent der Werberelevanten dran. Die Stärke in der Primetime verhalf RTL dann auch zur Tagesmarktführerschaft in der Zielgruppe: Mit 15,2 Prozent lag der Sender fast sieben Prozentpunkte vor dem Zweitplatzierten Vox. Dass es tagsüber meist schlecht lief, fiel da nicht so sehr ins Gewicht.

Vox erwischte hingegen in der Daytime einen guten Tag - und schaffte etwa am Vormitttag mit "CSI"-Wiederholungen bis zu 13,7 Prozent Marktanteil. Am Nachmittag wiederum lag "Shopping Queen" bei überzeugenden 8,4 Prozent und auch "First Dates" und "Das perfekte Dinner" waren im Vorabendprogramm mit Werten von 8,8 und 8,4 Prozent beim jungen Publikum erfolgreich.