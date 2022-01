Steigende Zahlen Zuschauender verbuchte das RTL-Dschungelcamp am Freitagabend. Die um 21:30 Uhr gestartete Sendung von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" landete bei im Schnitt 4,37 Millionen Sehbeteiligung, was rund 100.000 Zusehende mehr sind als am Donnerstag zur Primetime. Allgemein war in der laufenden 15. Staffel nur die Auftaktsendung genau eine Woche zuvor mit damals über viereinhalb Millionen Interessierten noch stärker unterwegs. Die achte Ausgabe der aktuellen Runde bescherte RTL somit starke 19 Prozent Marktanteil insgesamt sowie 29,7 Prozent in der Zielgruppe. Bei den 14- bis 49-Jährigen schauten an diesem Freitag rund 1,73 Millionen Menschen die von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderierte Sendung.

Ein Erfolg war auch die um Mitternacht gestartete Produktion "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! – Die Stunde danach", die bis ein Uhr nachts auf durchschnittlich 24,2 Prozent Marktanteil kam und letztlich auch das späte "RTL Nachtjournal" mit noch 18,8 Prozent zu beflügeln wusste. Ein anderer Dschungeltalk überzeugte hingegen nicht. Der Fernsehsender von Bild lud zu einem solchen: Zwischen 20:15 und 21:30 Uhr ging es beim Sender über die aktuellen Themen des RTL-Formats, doch gerade einmal rund 20.000 Menschen schalteten ein. Bei den Zusehenden ab drei Jahren kam die Produktion immerhin noch auf 0,1 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen war das Interesse so gering, dass eine Quote nicht mehr messbar war. Sie lag also bei 0,0 Prozent.

Zuschauer-Trend: Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Nur mäßig erfolgreich war beim Bild-Fernsehsender nachmittags ab 15 Uhr übrigens auch "Reif ist live" – was angesichts der Entwicklungen in Mönchengladbach überraschend ist. Auch hier lag die ermittelte Reichweite bei gerade einmal 20.000 Zusehenden. Gemessen wurden 0,2 Prozent Marktanteil insgesamt und 0,1 Prozent bei den Werberelevanten. Und während Bild also die Misserfolge zu verdauen hat, darf sich RTL – wenn auch nur bedingt – über "Murmel Mania" freuen. Die von Chris Tall moderierte 20:15-Uhr-Show schaffte auch in dieser Woche den Sprung über den Senderschnitt und landete bei 13,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt schauten im Schnitt 2,3 Millionen Menschen zu.

Somit lag man weit vor Sat.1, das seinen Freitagabend mit diversen "111"-Folgen bespielte, damit zunächst aber gerade einmal 6,1 und später 5,0 sowie 4,9 Prozent Marktanteil bei den jungen Personen einfuhr. Somit lag Sat.1 zur besten Sendezeit auf Augenhöhe mit Vox: Dort schlug sich die Produktion "Wo die Liebe hinfällt" auch diesmal wieder achtbar, erreichte sie bei den 14- bis 49-Jährigen doch 5,9 Prozent Marktanteil. Die Wiederholung des Films "Death Wish", die um 22:15 Uhr startete, war angesichts von 2,7 Prozent dann aber kein Erfolg.