An einem Bundesliga-freien Wochenende spielte der Fußball unterdessen ausnahmsweise nur eine Nebenrolle. Dort, wo sonst die "Sportschau"-Zusammenfassungen laufen, begegneten sich am Samstag der 1. FC Magdeburg und der 1. FC Saarbrücken, konnten aber nur mäßige Quoten erzielen. 2,27 Millionen Menschen sahen die Drittliga-Begegnung im Ersten und sorgten für einen Marktanteil von 10,6 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für nur 6,9 Prozent.

Weitaus größer war dagegen das Interesse an Wintersport, allen voran am Skispringen, das am Nachmittag im ZDF mit 3,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf starke 21,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum gekommen war. Auch beim jungen Publikum sah es mit 11,9 Prozent überzeugend aus. Zuvor konnten sich schon 2,45 Millionen Menschen für die Nordische Kombination begeistern und selbst die DEL, die sonst eher eine Nebenrolle im Fernsehen spielt, wurde in diesem Umfeld von 1,74 Millionen Wintersport-Fans gesehen.

Erneut nur schwache Quoten verzeichnete dagegen die Formel E, die - wie schon am Freitag - am Vorabend ihre Runden drehte. Mehr als 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich bei ProSieben für den zweiten WM-Lauf der Saison nicht begeistern. Das waren kaum mehr als am Tag zuvor und reichte für gerade einmal 1,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Auch in der Zielgruppe bewegte sich die Formel E mit 4,2 Prozent weit unterhalb des Senderschnitts.

Die Nachberichterstattung versagte schließlich mit lediglich 2,6 Prozent und machte dann auch "Galileo" das Leben schwer. Schwache 5,3 Prozent Marktanteil verzeichnete das Wissensmagazin am Samstag, insgesamt schalteten nur 620.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Aber auch sonst war tagsüber meist nicht allzu viel zu holen für den Sender: Zweistellige Marktanteile bildeten vor 20:15 Uhr bei ProSieben die Ausnahme.