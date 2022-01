RTL hat auch an diesem Sonntag wieder lange gebraucht, um in Fahrt zu kommen. Die neue Show "Master of Sweets" erwies sich diesmal aber zumindest nicht als Totalausfall: Nachdem es in der vorigen Woche mit gerade mal noch 6,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einen neuen Tiefstwert hagelte, konnte sich das Finale nun auf neue Rekord steigern. Ab 17:30 Uhr waren diesmal 9,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und insgesamt schalteten 1,62 Millionen Menschen ein - über 200.000 mehr als zuletzt.

Das reichte, um "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" in Sat.1 in die Schranken zu weisen. Die Abspeckshow tut sich nach dem Rebranding weiter schwerer als in den Vorjahren und verharrte diesmal bei 8,5 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 1,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Generell war es für Sat.1 jedoch kein guter Tag, wie Tagesmarktanteile von 3,9 Prozent bei allen sowie 6,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zeigen. In der Primetime blieb der Spielfilm "Long Shot" mit 7,0 Prozent blass, ehe "Wir sind die Millers" gegen den Dschungel auf nur noch 4,8 Prozent kam.

Tatsächlich dominierte "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL einmal mehr um 22:15 Uhr, wenngleich das Staffel-Tief vom Vortag nur leicht überwunden werden konnte. 1,41 Millionen 14- bis 49-Jährige bedeuteten am Sonntag einen Marktanteil von 26,2 Prozent in der Zielgruppe, was übrigens nicht für den Tagessieg reichte. Den sicherte sich in dieser Altersklasse die "Tagesschau". Insgesamt lockte der Dschungel zum Wochenausklang im Schnitt 3,91 Millionen Fans zu RTL, ehe auch "Die Stunde danach" mit 1,59 Millionen und 19,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe punktete.

Eher durchwachsen lief es für den Sender hingegen um 20:15 Uhr, wo zunächst eine reichlich zähe "Dschungelparty" gefeiert wurde. 2,11 Millionen Zuschauende und ein Marktanteil von 10,1 Prozent in der Zielgruppe sind solide, aber gewiss keine überragenden Werte. Auch ProSieben drehte erst im Laufe des Abends auf: Dort waren nach 23 Uhr beachtliche 24,4 Prozent Marktanteil für die NFL drin. In der Spitze schalteten über eineinhalb Millionen Football-Fans ein.