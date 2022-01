am 31.01.2022 - 09:03 Uhr

Schon im vorigen Jahr, als Deutschland mitten im Corona-Lockdown steckte, erwies sich die "Frühling"-Reihe mit Simone Thomalla in der Hauptrolle als bemerkenswerter Erfolg auf dem "Herzkino"-Sendeplatz im ZDF. Daran knüpfte "Frühling" an diesem Sonntag an - und übersprang die Marke von sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sehr deutlich. Mit im Schnitt 6,46 Millionen verfehlte der Spielfilm zudem nur knapp den im Vorjahr aufgestellten Bestwert. Der Marktanteil lag bei starken 19,2 Prozent.

Das ist auch vor dem Hintergrund der Krimi-Konkurrenz beachtlich, denn der "Polizeiruf 110" im Ersten, bei dem André Kaczmarczyk seinen Einstand feierte, brachte es zur selben Zeit auf 8,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 25,0 Prozent Marktanteil. Damit war der "Polizeiruf" die meistgesehene Sendung des Tages. Bei den 14- bis 49-Jährigen wiederum lief es zwar etwas schwächer, doch auch hier holte sich der Krimi mit 16,5 Prozent Marktanteil die Marktführerschaft um 20:15 Uhr.

Im ZDF erwies sich die "Frühling"-Reihe übrigens beim jungen Publikum ebenfalls als schöner Erfolg: Mit 10,0 Prozent gab's erstmals sogar einen zweistelligen Marktanteil. Das "heute-journal" hielt im weiteren Verlauf diese Flughöhe und kam mit 9,9 Prozent durchs Ziel. Insgesamt verzeichnete das Nachrichtenmagazin im Schnitt noch 5,29 Millionen Zuschauende und 18,5 Prozent Marktanteil - deutlich mehr als "Anne Will", die im Ersten nicht über 3,28 Millionen und 12,3 Prozent Marktanteil hinauskam. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 5,7 Prozent seit fast zwei Jahren nicht mehr, eine Woche später talkte Will damals zum ersten Mal über Corona.

Im ZDF startete derweil am Sonntag um 22:15 Uhr mit "Agatha Christies Hjerson" noch eine neue Krimireihe, für die es aus Quotensicht aber noch Luft nach oben gibt. Trotz des starken Vorlaufs konnten sich hierfür nur noch 2,32 Millionen Menschen begeistern, sodass der Marktanteil auf 11,1 Prozent zurückging. Beim jungen Publikum fiel der Marktanteil in Konkurrenz zum RTL-Dschungel zudem mit nur 3,6 Prozent ziemlich überschaubar aus. "Precht" kam später nicht über 2,1 Prozent hinaus und war auch insgesamt mit 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauern kein Erfolg. Hier belief sich der Marktanteil auf 4,5 Prozent.