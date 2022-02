am 01.02.2022 - 09:17 Uhr

Das Erste ist am Montagabend mit seiner kritischen Dokumentation "Spiel mit dem Feuer - Wer braucht diese Spiele?" auf großes Interesse gestoßen. Zwar lag der Sender mit insgesamt 3,20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 10,4 Prozent Marktanteil hinter dem ZDF und RTL, doch beim jungen Publikum erzielte der Film Quoten, die sich weit über dem Senderschnitt bewegten. Durchschnittlich 910.000 Menschen zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Marktanteil hier auf beachtliche 12,3 Prozent.

"Hart aber fair" konnte diese Flughöhe - trotz der thematischen Nähe - im Anschluss nicht halten, schlug sich mit einem Marktanteil von 7,4 Prozent beim jungen Publikum aber zumindest ordentlich. Insgesamt erreichte der Talk mit Frank Plasberg noch 2,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei den "Tagesthemen" blieben im weiteren Verlauf des Abends schließlich noch 2,73 Millionen dran, die für gute 12,3 Prozent Marktanteil sorgten. Auch die Doku "China inside" schlug sich später mit 1,73 Millionen Zuschauenden noch sehr passabel.

Deutlich nach unten gingen die Quoten des Ersten erst gegen 23:30 Uhr, als die Reportage "Die alte Neue Rechte" nur noch 630.000 Menschen erreichte und auf einen Marktanteil von 5,0 Prozent fiel. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden zu diesem Zeitpunkt 4,2 Prozent erzielt. Das ZDF war dagegen auch am späten Abend erfolgreich und verzeichnete um 22:15 Uhr mit dem Spielfilm "Hard Powder - Rache auf Eis" in Konkurrenz zum Dschungel noch 2,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die 15,7 Prozent Marktanteil zur Folge hatten.

Um 20:15 Uhr fuhr zudem schon der Krimi "Neben der Spur - Die andere Frau" mit 7,09 Millionen Personen den ungefährdeten Tagessieg beim Gesamtpublikum ein. Starke 23,3 Prozent betrug der Marktanteil, ehe das "heute-journal" noch 4,94 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer beim ZDF hielt und 18,3 Prozent Marktanteil erzielte. In den Vormittagsstunden feierte darüber hinaus das Servicemagazin "Volle Kanne" einen erfolgreichen Einstand im neuen Studio: Mit 780.000 Personen und 15,3 Prozent Marktanteil lief es gewohnt gut - und deutlich besser als für "Live nach Neun", das im Ersten auf einen Marktanteil von 9,3 Prozent kam.

Gefragt war aber nicht nur das Hauptprogramm, sondern auch ZDFneo, dessen Tagesmarktanteil am Montag höher ausfiel als jener von ProSieben oder Kabel Eins. Ein Grund für den Erfolg: "Inspector Barnaby" zählte in der Primetime zunächst 1,77 Millionen und mit einer weiteren Folge noch 1,61 Millionen Zuschauende. Ab 21:45 Uhr lag der Marktanteil bei entsprechend starken 7,1 Prozent. Am Vorabend knackte schon "Bares für Rares" die Millionen-Marke.