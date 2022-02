Eine Woche ist es her, dass Anke Engelke bei "Wer stiehlt mir die Show?" neue Quoten-Rekorde aufstellte - mehr als 24 Prozent betrug der Marktanteil, als sie die Moderation übernahm. Ganz so stark lief es in dieser Woche mit Joko Winterscheidt als Host zwar nicht, dennoch war ProSieben um 20:15 Uhr in der Zielgruppe der dominierende Sender. Von den insgesamt 1,70 Millionen Zuschauern waren 1,19 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt, sodass der Marktanteil in dieser Altersklasse bei starken 18,1 Prozent lag. "Wer stiehlt mir die Show?" liegt damit weiter deutlich über dem Schnitt der ersten beiden Staffeln.

Sehr zum Leidwesen von RTL, wo "Deutschland sucht den Superstar" mit Jury-Neuzugang Florian Silbereisen, anders als zuletzt "Das Supertalent", keinen völliger Quoten-Ausfall erleidet, aber eben doch sehr deutlich seiner früheren Form hinterherläuft. Konkret reichte es am Dienstag wieder nur für einen Marktanteil von 11,0 Prozent in der Zielgruppe, was sogar etwas weniger war als am vorigen Samstag. Insgesamt fiel die Reichweite der Castingshow mit 2,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern so niedrig aus wie noch nie.

Verlassen konnte sich RTL dagegen erneut auf den Dschungel, wenngleich die Marke von 30 Prozent Marktanteil, anders als noch am Abend zuvor, wieder verpasst wurde. 1,33 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten für dennoch starke 28,0 Prozent in der Zielgruppe - nur die "Tagesschau" erreichte am Dienstag noch ein paar mehr Menschen unter 50. Insgesamt bewegte sich "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am späten Abend mit 4,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf der Flughöhe der letzten Tage. Mit 22,1 Prozent fiel der Gesamt-Marktanteil jedoch höher aus als bei allen bisherigen Folgen der laufenden Staffel.

Im Dschungel-Sandwich überzeugte zudem "RTL Direkt" mit 26,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und auch für "Die Stunde danach" lief es schließlich noch richtig gut: 1,59 Millionen Menschen blieben gegen Mitternacht noch dran, um die Dschungel-Nachlese zu sehen. In der Zielgruppe blieb der Marktanteil mit 22,6 Prozent sehr hoch. Mit 13,8 Prozent Marktanteil lag RTL letztlich auch in der Endabrechnung des Tages vor ProSieben, das dank "Wer stiehlt mir die Show?" mit 11,7 Prozent aber ebenfalls einen guten Tag erwischte. Nur am späten Abend war für den Sender nichts mehr zu holen: Dort enttäuschten zwei "Jerks"-Folgen trotz des Vorlaufs mit Marktanteilen von nur 7,9 und 4,6 Prozent.