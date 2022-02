Seit Beginn der Woche setzt Sat.1 am Vorabend wieder auf sein Musik-Quiz "Let the music play" - und macht aus Quotensicht dort weiter, wo die erste Staffel im vorigen Herbst endete. Immerhin: Nachdem es am Montag auf dem Sendeplatz um 19:00 Uhr für gerade einmal 3,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gereicht hatte, sah die Welt einen Tag später etwas besser aus. Diesmal erreichte die von Amiaz Habtu präsentierte Show zumindest 5,5 Prozent der 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamtwerte blieben mit 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 2,7 Prozent Marktanteil aber erneut überschaubar.

"K11" hatte im Vorfeld mit seinen "neuen Fällen" noch über eine halbe Million mehr zu Sat.1 gelockt, war mit Blick auf die Zielgruppe aber ebenfalls nicht der ganz große Hit. Die Marktanteile beider Folgen lagen bei 7,7 beziehungsweise 7,1 Prozent. Auf ähnlichem Niveau bewegten sich schon die Quoten des Nachmittagsprogramms - dort erwischte insbesondere die "Klinik am Südring" mit nur 6,3 Prozent einen ihrer schlechteren Tage.

Eine Achterbahnfahrt legten derweil die Daytime-Quoten von RTL hin: Während "Punkt 12" immerhin 11,1 Prozent Marktanteil erzielte, fiel "Echt jetzt?" mit Ilka Bessin nach dem überraschenden Quoten-Hoch vom Montag auf gewohnt dürftige 5,6 Prozent in der Zielgruppe zurück. Nur 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Sendung. Trotzdem gelang den "Retourenprofis" im Anschluss ein neuer Rekord: Mit 9,2 Prozent Marktanteil gab's um 15:45 Uhr einen Hoffnungsschimmer, "RTL aktuell" gelang danach sogar die Sprung in die Zweistelligkeit - alles längst keine Selbstverständlichkeit mehr am Nachmittag.

Durchweg überzeugend lief es in der Daytime am Dienstag für ProSieben, wo ab 13:52 Uhr konstant zweistellige Werte für die Sitcoms drin waren - für "The Big Bang Theory" reichte es zeitweise sogar für sehr gute 13,9 Prozent. Auch "taff" lag später mit 12,8 Prozent klar vor "Explosiv Stories" bei RTL. Bei Vox tut sich hingegen das Back-Format "Allererste Sahne" um 16 Uhr bislang schwer: Mehr als ein Marktanteil von 4,8 Prozent war in der Zielgruppe nicht drin, obwohl "Shopping Queen" und "Zwischen Tüll und Tränen" davor und danach jeweils mehr als acht Prozent erzielten. Nur 380.000 Menschen waren insgesamt im Back-Fieber.