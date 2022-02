Werden "Die Wollnys" zu Auswanderern? Ab dem kommenden Frühjahr für ein Jahr in der Türkei zu leben, ist jedenfalls der Traum von Silvia und Harald. In den beiden am Mittwochabend von RTLzwei gezeigten Episoden wurden Teile der Großfamilie nicht nur in ihre Unterkunft auf Probe begleitet, sondern auch bei Besuchen von türkischen Möbelgeschäften. Das Ergebnis: Die 20:15-Uhr-Folge bescherte dem Privatsender genau acht Prozent Marktanteil bei den Umworbenen, eine Stunde später stiegen die Werte sogar auf noch stärkere 9,1 Prozent. Besser lief es für die Dokusoap zuletzt im Oktober 2019. Am Mittwochabend nun schauten 1,05 und 1,11 Millionen Menschen zu. Für RTLzwei war dies bei Weitem nicht der einzige Quotenerfolg, auch der sonst meist desolate Nachmittag zeigte sich in erstaunlich starker Form.

Eine ab 14 Uhr gezeigte "Reimanns"-Folge etwa kam auf sehr gute sieben Prozent bei den klassisch Umworbenen und schob auch die eine Stunde später gesendete die Slow-Dating-Show "Let's Love" merklich an. Gemessen wurden 5,4 Prozent Marktanteil und somit das zweitbeste Ergebnis in der Formatgeschichte. Den etwas höher liegenden Rekord hatte die Produktion erst vor knapp zwei Wochen aufgestellt. Im Vorabendprogramm erreichten die Städtesoaps aus Köln und Berlin solide 4,9 sowie 5,3 Prozent Marktanteil.

Stark lief die Access Prime am Mittwoch derweil für Vox. Das 18-Uhr-Format "First Dates" rockte hier mit 10,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Kuppelshow lief zuletzt im Oktober des vorherigen Jahres etwas stärker. Nachfolgend sicherte sich "Das perfekte Dinner" mit durchschnittlich 9,3 Prozent den besten Wert seit Mai 2021. Eineinhalb Millionen Menschen schauten zwischen 19 und 20:15 Uhr zu. Enttäuschend schnitt derweil am Nachmittag um 16 Uhr "Allererste Sahne" ab, denn die Quoten wurden dem Titel nicht gerecht. Mit 4,2 Prozent landete die Produktion weit unter der Sendernorm. Hinzu kommt, dass die zuvor gezeigte "Shopping Queen" mit 10,9 Prozent punktete und "Zwischen Tüll und Tränen" direkt danach auf acht Prozent kam.

Die Vox-Primetime, bestehend aus mehreren "Bones"-Folgen, lief mehr schlecht als recht. Der US-Krimi landete bei zwischen 3,8 und 4,3 Prozent in der Zielgruppe. Somit lag Vox nicht allzu weit vor Nitro – dort landete der Film "Der Bomber" bei vergleichsweise starken 3,1 Prozent Marktanteil. 0,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich ab 20:15 Uhr im Schnitt für die Produktion. "Jackie Chan: Bleeding Steel" holte nach 22 Uhr noch 2,9 Prozent.