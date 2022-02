Die vorerst letzte Folge der ersten "Willkommen bei den Reimanns"-Staffel zeigte Kabel Eins am Sonntagabend zur besten Sendezeit. Und der starken Vox-Konkurrenz zum Trotz sicherte sich Konny dabei abermals starke Quoten. Nach den 6,6 Prozent Marktanteil, die am Wochenende zuvor heraussprangen, erzielte er diesmal ab 20:15 Uhr gute 6,2 Prozent. Die Gesamt-Reichweite belief sich auf 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was nur etwas weniger war als sieben Tage zuvor.

Die Schwachstelle war – wie schon am Samstag – das Tagesprogramm, das gegen Olympia nicht ankam. So reichte es ab neun Uhr morgens für die Sonntags-Ausgabe des "Frühstücksfernsehens" nur für vier Prozent, eine "Catch"-Wiederholung erreichte ab 10:55 Uhr gerade einmal 3,9 Prozent. "Leben leicht gemacht", gestartet um 17:35 Uhr, kam hingegen auf recht schöne 8,6 Prozent. Zwar liegt man unter den Werten, die die Sendung holte, als sie noch "The Biggest Loser" hieß, allerdings steigen die Quoten kontinuierlich. Die nun gemessene Quote ist die bislang Höchste der laufenden Staffel. 1,30 Millionen Menschen schauten zu.