Gute und schlechte Nachrichten für Vox beim Blick auf die Quoten des Vortages. Die gute zuerst: "First Dates Hotel" hat sich mit guten Reichweiten und Marktanteilen zurückgemeldet. 1,17 Millionen Menschen sahen sich den Start in die neue Staffel an, 570.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei zufriedenstellenden 8,3 Prozent.

Die schlechte Nachricht: "Prince Charming" konnte dieses Niveau im Anschluss nicht halten und fiel auf nur noch 5,3 Prozent zurück. 440.000 Menschen sahen sich die Kuppelshow mit den schwulen Männern an, 200.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Mit 6,7 Prozent Tagesmarktanteil lag Vox nur ganz knapp unter dem Senderschnitt aus dem Januar, außerdem ließ man Sat.1 (5,5 Prozent) hinter sich.

RTLzwei kam am Montag nur auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 4,4 Prozent. Das ist aber vor allem auf die schwache Daytime zurückzuführen, selbst die Soaps aus Köln und Berlin taten sich am Vorabend mit 3,7 und 3,9 Prozent äußerst schwer. In der Primetime räumten zwei Folgen der "Geissens" mit 7,2 und 7,4 Prozent dagegen ab, die erste Folge erreichte sogar etwas mehr als eine Million Menschen. Sehr gefragt war die Millionärsfamilie übrigens bei den ganz jungen Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 29 Jahren. Hier waren für die beiden Ausgaben 12,6 und 17,0 Prozent drin - letzteres ist der drittbeste Wert seit dem Start des Formats im Jahr 2011.

Erfolgreichster Nischensender war am Montag übrigens Super RTL mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,4 Prozent. Geschafft hat man das auch mit Wiederholungen der US-Serie "Bones", die sich auf anderen Sendern sonst oft schwer tun. Für drei alte Folgen der Serie waren jetzt in der Primetime Werte zwischen 3,2 und 5,5 Prozent drin.