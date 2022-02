Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 20,5 Prozent ist das ZDF am Montag nicht zu schlagen gewesen, Das Erste landete bei knapp der Hälfte und erzielte lediglich 10,7 Prozent. Tagsüber waren es vor allem die Olympia-Übertragungen, die die ZDF-Werte nach oben trieben. So holte die Biathlon-Übertragung der Frauen, bei der Denise Herrmann überraschend Gold gewann, überragende 43,6 Prozent Marktanteil, 3,32 Millionen Menschen sahen bereits am Vormittag zu. Bis zum Nachmittag bewegte sich der Marktanteil rund um die Marke von 30 Prozent - und lag so auf einem sehr hohen Niveau.

Und auch bis zum Ende der Olympia-Übertragungen wurden Werte weit oberhalb des Senderschnitts gemessen. In der Primetime unterhielt man dann mit dem Krimi "Unter anderen Umständen - Mutterseelenallein" 7,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und damit mehr als alle anderen Sender. Der Marktanteil lag bei fantastischen 24,8 Prozent und auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurden gute 8,7 Prozent gemessen.

"Unter anderen Umständen" war damit beim jungen Publikum erster Verfolger von "Wer wird Millionär?", das 15,6 Prozent erzielte. Mit einer Gesamtreichweite in Höhe von 4,28 Millionen kann man in Köln ebenfalls sehr zufrieden sein, damit landete der Sender auch deutlich vor dem Ersten, wo die Tierdoku "Planet der Liebe" nur 2,92 Millionen verzeichnete. Damit blieb Das Erste beim Gesamtpublikum im einstelligen Bereich hängen und erreichte lediglich 9,5 Prozent Marktanteil, RTL holte 14,5 Prozent.

Im "Wer wird Millionär?"-Schlepptau erzielte auch "RTL Direkt" wieder gute Quoten. Die Nachrichtensendung erreichte 2,32 Millionen Menschen sowie 12,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Extra" lag später noch bei 10,9 Prozent, für "Spiegel TV" waren nur noch 9,4 Prozent drin. Am Ende war RTL mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 11,0 Prozent Spitzenreiter in den Quotencharts, das ZDF landete bei den 14- bis 49-Jährigen aber knapp dahinter und erzielte starke 10,7 Prozent.