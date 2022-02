In den zurückliegenden Wochen ist ProSieben am Dienstagabend eine echte Quoten-Macht gewesen. "Wer stiehlt mir die Show?" erreichte durchweg hohe Reichweiten und Marktanteile und hat in dieser Woche nun die bislang erfolgreichste Staffel abgeschlossen. 1,89 Millionen Menschen sahen sich das Finale der dritten Staffel an, 1,30 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag damit bei fantastischen 21,0 Prozent. Mehr junge Zuschauerinnen und Zuschauer hatte am Dienstag nur die "Tagesschau" im Ersten.

In den vergangenen sechs Wochen erreichte "Wer stiehlt mir die Show?" im Schnitt exakt 20 Prozent Marktanteil - hier ist die zeitversetzte Nutzung nicht eingerechnet. Auf einen höheren Durchschnittswert kam die Show bislang noch nie, die ersten beiden Staffeln erzielten vier bis fünf Prozentpunkte weniger. Und auch insgesamt war es mit durchschnittlich 1,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern eine sehr erfolgreiche Staffel. Im Vergleich zum zweiten Durchlauf stieg die Durchschnittsreichweite um knapp 500.000.

Joko Winterscheidt, Anke Engelke, Mark Forster und Riccardo Simonetti waren auch ein gutes Lead-In für eine neue "Balls"-Folge, die im Anschluss an die Show gezeigt wurde. 570.000 Menschen sahen das von Christian Düren moderierte Format, das erst nach Mitternacht endete. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei sehr guten 12,1 Prozent. Und so war ProSieben am Dienstag auch unangefochtener Tagesmarktführer mit 12,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

RTL musste sich dagegen mit nur 8,0 Prozent und Platz drei im Tagesranking begnügen. Grund dafür ist auch eine extrem schwache Primetime: Eine neue Ausgabe von "Undercover Boss" blieb bei nur 7,6 Prozent Marktanteil hängen. Das ist ein neuer Tiefstwert für das ehemalige Aushängeschild des Senders. Auch insgesamt landete man hinter ProSieben: Nur 1,50 Millionen Menschen verfolgten das Verkleide-Theater eines Unternehmenschefs. Schon die letzte "Undercover Boss"-Folge im Januar blieb bei 7,9 Prozent Marktanteil hängen. Das alles zeigt wohl sehr gut: Hier ist ein Format am Ende angekommen.