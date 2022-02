"Das perfekte Dinner" hat bei Vox schon einige Auf uns Abs mitgemacht, der Sender hat aber immer am Koch-Format festgehalten. In diesen Wochen zahlt die Sendung das Vertrauen zurück: Im Januar lag der durchschnittliche Marktanteil bei 7,9 Prozent und damit so hoch wie seit vielen Jahren nicht mehr. Und der Erfolgslauf geht weiter: Am Dienstag wurden 8,3 Prozent gemessen, 1,44 Millionen Menschen sahen zu. Am letzten Donnerstag lag der Marktanteil sogar bei 10,2 Prozent.

Die Kochshow lag damit auch sehr deutlich vor "Hot oder Schrott", das in der Primetime mit einer neuen Ausgabe nur auf 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kam, in der Zielgruppe entsprach das schwachen 5,7 Prozent. Eine Wiederholung der Allestester steigerte sich später immerhin noch auf 7,6 Prozent. Gut lief es für Vox am Dienstag übrigens auch im Vorfeld des "Dinners": "First Dates" erreichte 10,1 Prozent Marktanteil und bot dem Koch-Format so ein gutes Lead-In.

Marktanteil-Langzeittrend: Das perfekte Dinner Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Bei RTLzwei hat sich unterdessen "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" mit überschaubaren Quoten zurückgemeldet. Die Dokureihe kam auf 5,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Damit lag sie zwar über dem Senderschnitt von RTLzwei, von einstigen Glanzzeiten ist man damit aber weit entfernt. Die Reichweite lag bei 880.000. Eine Ausgabe von "Armes Deutschland - Deine Kinder" erreichte später am Abend ebenfalls 5,1 Prozent Marktanteil.

Ganz bitter verlief der Abend für Sat.1, das mit seinen US-Serien auf keinen grünen Zweig kam. "Navy CIS" sahen zu Beginn der Primetime zwar exakt zwei Millionen Menschen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen betrug dennoch nur 6,7 Prozent. Und das war noch der höchste Wert des Abends. "Navy CIS: L.A." fiel im Anschluss auf 5,5 Prozent und zwei Folgen von "Bull" erreichten nur 5,3 und 4,8 Prozent.