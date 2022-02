Mit zwei Mal über 15 Prozent Marktanteil war die derzeitige Staffel von "Der Bachelor" im linearen RTL-Programm gestartet. Doch die dritte Folge musste nun recht klare Einbußen hinnehmen. Ab 20:15 Uhr gesendet, kam "Der Bachelor" im RTL-Programm nur noch auf 13,5 Prozent Marktanteil. Der Primetimesieg in der Zielgruppe ging unterdessen an eine weitere Ausgabe des ZDF-Klassikers "Aktenzeichen XY". Im Gesamtmarkt fiel die RTL-Kuppelshow, wie schon im Vorjahr, unter die Marke von zwei Millionen Zusehenden. Die nun gemessenen durchschnittlich 1,82 Millionen markierten linear aber einen neuen Tiefpunkt für die in Mexiko hergestellte Episode.

Nicht ganz einfach hatte es direkt im Anschluss auch Pinar Atalay mit ihrem 20 Minuten langen "RTL Direkt", das mit 9,2 Prozent Marktanteil einen eher verhaltenen Tag erwischte. Entsprechend darf man bei i&u zufrieden sein. Eine aus diesem Hause kommende "stern TV"-Folge ließ die Marktanteile nach 22:35 Uhr wieder steigen. Im Schnitt sprangen 10,7 Millionen Zusehende heraus.

Einen guten Abend erwischte Sat.1. Während beim "Bachelor" die Formkurve nach unten zeigt, ist "Das große Promibacken" beim Münchner Sender klar im Aufwind. Schon drei der vor dieser Woche gezeigten vier Ausgaben der Produktion kamen auf zweistellige Zielgruppen-Marktanteile. Mit nun jedoch 11,6 Prozent bei den Werberelevanten wurde ein neuer Staffelbestwert aufgestellt. Insgesamt stellten die Bäckerinnen und Backer sogar den RTL-Rosenverteiler in den Schatten. 2,09 Millionen Menschen schalteten durchschnittlich ein; also rund 270.000 mehr als beim RTL-Primetime-Format.

Dass die Laune bei Sat.1 dennoch nicht überkocht, dafür sorgt verlässlich das Vorabendprogramm. Auch am Mittwoch lief es spätestens ab 18 Uhr gar nicht gut. Ein "K 11"-Doppelpack floppte mit 4,1 und 4,6 Prozent, "Let the Music Play" kam schließlich nicht über vier Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Der Sat.1-Zielgruppen-Tagesmarktanteil am Mittwoch lag entsprechend bei unspektakulären 7,8 Prozent – stärker waren ProSieben (8,7%), RTL (10,9%) und auch das ZDF mit 12,5 Prozent.