Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking sind in vollem Gange. Am Donnerstag nun steigt auch die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ins Geschehen ein. Auf das Olympische Eishockeyturnier will Eurosport einen ganz besonderen Blick werfen, unter anderem auch immer um 20:15 Uhr mit der Primetime-Show "Olympic Hockey Night". Doch am Abend vor dem ersten Auftritt der deutschen Kufencracks war das Format kaum gefragt.

Lediglich 0,3 Prozent Marktanteil gesamt und in der Zielgruppe holte das rund 90 Minuten lange Format. Die Gesamt-Reichweite belief sich auf 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, rund 20.000 gehörten davon zu den Umworbenen. Noch schlechter lief es tagsüber für das Olympia-Programm des Privatsenders. Ab 7:40 Uhr und bis 16:30 Uhr lief die "Medal Zone", eine Konferenz, die jeweils zu den wichtigsten Entscheidungen schaltet. Doch die Olympia-Fans in Deutschland entschieden sich eher für das ZDF, das parallel übertrug. Eurosport kam im linearen Fernsehen auf gerade einmal rund 50.000 Zusehende. Das entsprach 0,6 Prozent insgesamt, bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 0,2 Prozent nicht gut.

Ein deutlicher Kontrast zum ZDF. Dort kam mittags die Nordische Kombination beispielsweise auf 33,7 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren. 2,88 Millionen Menschen schauten zu. Am frühen Nachmittag erzielte eine Rodel-Übertragung 29 Prozent Marktanteil gesamt (3,09 Millionen), bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es zu 20,7 Prozent. Weil auch die Primetime prima lief ("Aktenzeichen XY" sahen 5,45 Millionen Menschen, die Quote lag bei 18,5%), ergab sich für das Zweite Deutsche Fernsehen ein Tagesmarktanteil von satten 18,8 Prozent.

Das Erste punktete am Mittwoch unter anderem mit dem Primetime-Film "Jeanny – Das fünfte Mädchen", den sich im Schnitt 5,19 Millionen Menschen im linearen Programm ansahen. Das führte zu 17,7 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jähirgen lief es angesichts von siebeneinhalb Prozent gut. Starke Ergebnisse fuhr zudem das Vorabend-Quiz "Wer weiß denn sowas?" ein. Bei den Jungen erlangte die Produktion am Mittwoch 11,4 Prozent Marktanteil und somit den zweitbesten Wert des noch jungen Jahres. 3,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich für die von Kai Pflaume moderierte Rateshow.