Blickt man auf die Quoten-Charts vom Freitag, dann zeigt sich dort eine drückende Überlegenheit des ZDF. Sieben der acht meistgesehenen Sendungen liefen bei den Mainzern, angeführt vom 20:15-Krimi "Der Staatsanwalt", den sich 6,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ansahen, was 22,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Im Anschluss blieben noch 5,81 Millionen Krimi-Fans bei der "SOKO Leipzig" dran. Und: Beide Krimis konnten auch bei den Jüngeren punkten, was Krimis sonst ja häufig etwas schwer fällt. Mit 9,9 und 9,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lagen aber beide Serien deutlich über dem ZDF-Normalniveau.

Sogar die meistgesehen Sendung des Tages in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen lief am Freitag beim ZDF und hieß "heute-show". Starke 21,5 Prozent Marktanteil erzielten Oliver Welke und Co. beim jüngeren Publikum, das "ZDF Magazin Royale" überzeugte danach mit 19,1 Prozent Marktanteil ebenfalls auf ganzer Linie. Mit 4,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lag die "heute-show" trotz der Start-Zeit um 22:49 Uhr zudem auch in Sachen Gesamt-Reichweite noch deutlich vor allen Primetime-Sendungen der Konkurrenz.

Neben "heute", "heute-journal" und "Politbarometer" platzierte sich obendrein auch noch der 18-Uhr-Krimi "SOKO Kitzbühel" mit 3,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern vor der Primetime der Konkurrenz. Dort war Das Erste mit dem Film "Der Ranger - Paradies Heimat: Zusammenhalt" stärkster ZDF-Verfolger. Mit 3,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern reichte es für ordentliche 12,7 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,5 Prozent Marktanteil erzielt.

Obwohl das ZDF den Freitagabend also nach Belieben dominierte, hieß der Tagesmarktführer allerdings Das Erste mit einem Tagesmarktanteil von 16,1 Prozent, während das ZDF bei 15,6 Prozent lag. Möglich wurde das durch die Olympia-Übertragung die von der Nacht bis in den späten Nachmittag reichte und über lange Strecken wieder Marktanteile jenseits der 20-Prozent-Marke einfuhr. Der Peak wurde dabei schon am Vormittag erreicht, als 3,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Biathletinnen verfolgten, was den Marktanteil auf 41,8 Prozent beim Gesamtpublikum nach oben trieb. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden zu diesem Zeitpunkt 28,4 Prozent gemesen.