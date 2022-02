Dass das Football-Fieber in Deutschland zunimmt, ist schon seit einigen Jahren zu beobachten. Dementsprechend fulminant sind dann auch die Super-Bowl-Quoten - und das war in diesem Jahr beim Sieg der Los Angeles Rams nicht anders. Neue Rekorde stellte die Live-Übertragung bei ProSieben allerdings nicht auf, was die Verantwortlichen in Unterföhring angesichts der gleichwohl beeindruckenden Zahlen freilich nicht sonderlich stören dürfte.

Schon die Vorberichterstattung brachte es gegen 23 Uhr auf beachtliche 30,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt 1,66 Millionen Fans. Als das Spiel losging, zählte der Privatsender ab 0:22 Uhr sogar 2,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die schon den Marktanteil beim Gesamtpublikum auf 26,1 Prozent trieben. In der Zielgruppe war zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als jeder Zweite im Football-Fieber: Stolze 51,5 Prozent betrug der Marktanteil.

Im vorigen Jahr hatte das erste Quarter die 50-Prozent-Hürde zwar noch nicht übersprungen - insgesamt hatten damals allerdings sogar mehr als 2,4 Millionen Menschen vor dem Fernseher gesessen. Unklar ist derweil, wie viele Fans sich bei DAZN für den Super Bowl entschieden, wo das Spiel ebenfalls zu sehen war. Bei ProSieben zogen die Marktanteil unterdessen weiter an: 59,0 Prozent betrug der Wert in der Zielgruppe während des zweiten Quarters und während der Halbzeit-Show wurden fantastische 65,5 Prozent gemessen.

Bemerkenswert: Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde die höchste Reichweite des Abends tatsächlich während besagter Halbzeit-Show gemessen - durchschnittlich 1,61 Millionen junge Zuschauerinnen und Zuschauer waren somit um 2 Uhr dabei. Somit konnte am Sonntag nur die "Tagesschau" hier eine höhere Reichweite in der Zielgruppe einfahren. Doch auch das erste und zweite Quarter lagen noch vor sämtlichen Primetime-Formaten - und Olympia konnte ebenfalls nicht mit dem Super Bowl mithalten.

Insgesamt waren während der Halbzeit-Show ab 2 Uhr übrigens noch immer 1,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei ProSieben dabei, sodass der Marktanteil auch hier herausragende 39,7 Prozent betrug. Mit Beginn des dritten Quarters gingen dann aber wohl doch einige Fans ins Bett: Bis 3 Uhr wurden noch durchschnittlich 1,58 Millionen Zuschauende ermittelt, in der Zielgruppe lag der ProSieben-Marktanteil zu diesem Zeitpunkt bei 64,4 Prozent.

Auch Countdown sehr gefragt

Punkten konnte am Sonntagabend aber nicht nur ProSieben, sondern auch ProSieben Maxx, wo schon ab 20:15 Uhr der Countdown eingeläutet wurde. 350.000 Menschen waren dort bereits in der ersten Stunde dabei und sorgten für tolle 3,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Ab 21:12 Uhr zählte der Spartensender sogar 570.000 Football-Fans, darunter 470.000 zwischen 14 und 49 Jahren. Die Folge war ein hervorragender Marktanteil von 6,5 Prozent in der Zielgruppe, was mehrere Stunden vor Spielbeginn mächtig beeindruckend ist.

Entsprechend stark fiel daher dann auch der Tagesmarktanteil aus: Sehr gute 3,0 Prozent waren für ProSieben Maxx drin. ProSieben wiederum sicherte sich dank der nächtlichen Stärke gar den Tagessieg und überzeugte mit 14,3 Prozent in der Zielgruppe. Das Erste folgte dank Olympia und "Tatort" mit 12,5 Prozent, während Vox und RTL selbst zusammen nicht mal den ProSieben-Wert knacken konnten.