am 15.02.2022 - 08:46 Uhr

Die Einschaltquoten eines Tages werden hierzulande immer zwischen 3 Uhr nachts und 2:59 Uhr in der darauffolgenden Nacht gemessen - eigentlich ein Zeitpunkt, zu dem nicht viele Menschen vor dem Fernseher sitzen. Ganz anders ist das, wenn in den USA der Super Bowl stattfindet. Durch die Zeitverschiebung zu den USA fiel dessen Quote also zum Teil auf den Sonntag, nach 3 Uhr aber auch auf den Montag - und bescherte ProSieben dort prompt noch einmal den Tagessieg.

So saßen während der Schlussphase des 3. Quarters zwischen 3 und 3:12 Uhr 1,39 Millionen 14- bis 49-Jährige vor dem Fernseher, während des 4. Quarters danach 1,34 Millionen - keine andere Montags-Sendung zählte so viele junge Zuschauerinnen und Zuschauer. Der ProSieben-Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erreichte somit zwischen 3:12 Uhr und 4:02 Uhr herausragende 69,9 Prozent, auch bei der halbstündigen Nachberichterstattung ab 4 Uhr waren im Schnitt noch 59,3 Prozent Marktanteil drin. Insgesamt saßen zu nächtlicher Stunde sogar noch fast 1,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher.

Diese herausragenden nächtlichen Quoten machten ProSieben am Montag sogar noch einmal zum Tagesmarktführer. So betrug der Tagesmarktanteil 11,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, Das Erste kam - vor allem dank Olympia - auf 9,7 Prozent, RTL reihte sich erst dahinter mit 9,5 Prozent ein. ProSieben gelang dieser gute Tageswert, obwohl den Rest des Tages über weite Strecken nur einstellige Marktanteile erzielt wurden, auch in der Primetime sah es gar nicht gut aus.

Zwar kam "Young Sheldon" um 20:15 Uhr noch auf halbwegs solide 8,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "United States of Al" blieb danach aber schon bei 6,9 Prozent hängen, zwei "Simpsons"-Folgen kamen nicht über 6,3 und 6,2 Prozent Marktanteil hinaus, "Family Guy" fiel gar auf nur 4,9 Prozent Marktanteil. Marktführer wurde hier stattdessen RTL, wo "Wer wird Millionär" allerdings ebenfalls unter den Werten der vergangenen Wochen blieb und 12,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. 3,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Beim Gesamtpublikum ging der Sieg an das ZDF: "Muttertag - Ein Taunuskrimi" schalteten 7,05 Millionen Menschen ein, fast jeder Vierte, der am Abend vor dem Fernseher saß.