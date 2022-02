am 15.02.2022 - 09:36 Uhr

Die Nachmittags-Krise von RTL hat sich längst zu einem chronischen Dauer-Problem ausgewachsen, für das auch verschiedenste Ansätze bislang keine Lösung brachten. Der neueste Versuch, hört nun auf den Titel "Ich klick das hin! Die Tutorial Tester" und legte ebenfalls einen Fehlstart hin: Mehr als 6,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren zum Einstand nicht zu holen, insgesamt hatten gerade mal 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

Damit unterboten die "Tutorial Tester" zum Auftakt auch das Quotenniveau, das zuletzt Ilka Bessin mit "Echt jetzt?!" auf diesem Sendeplatz erzielte. Die Verbrauchershow konnte zwar in ihren 13 Wochen nie überzeugen, zuletzt zogen die Quoten aber zumindest leicht an. Vergangene Woche sahen im Schnitt rund eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer zu, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 7,4 Prozent.

Schwach blieb RTL am Montag auch im weiteren Verlauf des Nachmittags. Die nun 15 Minuten später um 16 Uhr startenden "Retourenprofis" kamen auf 7,2 Prozent, "RTL aktuell" und "Explosiv Stories" teilen sich nun die halbe Stunde zwischen 17 und 17:30 Uhr, blieben mit 7,3 und 6,8 Prozent aber trotzdem schwach. Auch "Unter Uns" und "Explosiv - Das Magazin" um 18 Uhr kam nicht über einstellige Marktanteile hinaus, erst "Exclusiv" und "RTL aktuell" sorgten dann wieder für gute Quoten.

Die "Tutorial Tester" fanden allerdings diesmal auch nur ein schwaches Lead-In vor, schon "Punkt 12" kam nicht über magere 9,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus und bekam hier wohl nicht zuletzt die Olympia-Konkurrenz zu spüren. Dort standen zur Mittagszeit quotenstarke Wettbewerbe im Skispringen und Bob auf dem Programm. Dass nachmittags trotzdem gute Quoten zu holen waren, bewies aber beispielsweise Sat.1, wo "Auf Streife - Die Spezialisten" um 15 Uhr mit 12,2 Prozent Marktanteil eine glatt doppelt so hohe Quote holte wie die "Tutorial Tester". Auch "Auf Streife" und "Klinik am Südring" überzeugten mit zweistelligen Zielgruppen-Marktanteilen.

"Lenßen übernimmt" meldete sich ab 17 Uhr allerdings trotzdem nur mit mauen Marktanteilen zurück und blieb bei 7,3 und 6,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hängen, "K11" tat sich mit 5,6 und 5,0 Prozent ab 18 Uhr noch schwerer, "Let the music play" blieb ab 19 Uhr mit 4,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ohnehin erneut aus Quotensicht eine Enttäuschung.