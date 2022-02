Von den 25 meistgesehenen Sendungen des Tages liefen am Dienstag gleich 23 bei ARD und ZDF - was sich zum Teil auch durch die Vielzahl an Olympia-Übertragungen erklären lässt, die dem ZDF den ganzen Tag über starke Quoten bescherten. Gleich mehrfach lag der Gesamt-Marktanteil des Mainzer Senders in den Morgenstunden bei über 30 Prozent. Erstmals gelang das um kurz nach 9 Uhr bei der Nordischen Kombination, die mit 2,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern hervorragende 32,8 Prozent erzielte, aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 22,0 Prozent gefragt war. Der Dreifach-Triumph der Bobfahrer war am Nachmittag mit 3,88 Millionen Fans sowie stolzen 32,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum ebenfalls eine Bank.

Olympia trug dann auch ganz maßgeblich dazu bei, dass das ZDF mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 18,4 Prozent beim Gesamtpublikum uneinholbar an der Spitze mehr. Und mehr noch: Beim jungen Publikum landete der öffentlich-rechtliche Sender mit 11,0 Prozent ebenfalls an der Spitze - auch, weil zugleich in der Primetime ein beachtlicher Erfolg gelang. Sebastian Leges "ZDFzeit"-Reportage über "Tricks der Lebensmittelbranche" konnte im Vergleich zur Vorwoche noch einen drauflegen und sich beim Publikum unter 50 auf hervorragende 12,4 Prozent Marktanteil steigern. 820.000 Zuschauende dieser Altersklasse reichten sogar, um sich in der Quoten-Hitliste vor das "GZSZ"-Spin-Off zu setzen.

Insgesamt verbuchte "ZDFzeit" im Schnitt 3,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. "Frontal" musste sich danach zwar mit 2,51 Millionen begnügen, war bei den 14- bis 49-Jährigen mit 8,3 Prozent aber trotzdem erfolgreich. Im weiteren Verlauf des Abends gelangen zudem dem "heute-journal" und "Markus Lanz" jeweils zweistellige Marktanteile beim jungen Publikum. Insgesamt lag in der Primetime jedoch Das Erste in Führung: 4,68 Millionen Menschen entschieden sich diesmal schon um 20:15 Uhr für "In aller Freundschaft", 45 Minuten später waren sogar 4,86 Millionen dabei. Der Marktanteil belief sich auf sehr gute 17,4 Prozent.

Einen verhaltenen Start legte derweil um 21:45 Uhr die neue Comedyserie "Ich dich auch" bei ZDFneo hin. Immerhin 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer blieben dran, nachdem "Nord Nord Mord" zuvor noch 1,87 Millionen zu dem Spartensender gelockt hatte. Während es beim Gesamtpublikum für 2,3 Prozent Marktanteil reichte, waren bei den 14- bis 49-Jährigen nur 0,9 Prozent für den Neustart drin. Eine weitere Folge kam danach nicht über 0,7 Prozent hinaus. Insgesamt ging die Reichweite auf 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zurück. Klar ist aber auch: Der Erfolg dürfte sich in diesem Fall nicht zuletzt an den Abrufzahlen in der Mediathek bemessen.