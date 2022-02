"Das große Promibacken" hat sich am Mittwochabend in Sat.1 mit einem Quoten-Rekord verabschiedet. Durchschnittlich 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für einen tollen Marktanteil von 12,9 Prozent in der Zielgruppe - einen besseren Wert hat es in den bislang sechs Staffeln des Formats noch nicht gegeben. Gegenüber der Vorwoche steigerte sich das "Promibacken" zudem um über einen Prozentpunkt. Und auch insgesamt lief es richtig gut: Mit 2,43 Millionen Zuschauenden verfehlte die Show nur knapp den vor zwei Jahren aufgestellten Bestwert, der Marktanteil lag bei 8,9 Prozent.

Damit hielt Sat.1 am Mittwochabend auch den "Bachelor" in Schach, der bei RTL im Gegenzug auf neue Allzeit-Tiefs fiel. Sowohl die Gesamt-Reichweite von 1,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern als auch der Zielgruppen-Marktanteil von 12,2 Prozent waren die schwächsten Werte, die jemals für die Datingshow ermittelt wurden. Im Vergleich zur Vorwoche ging der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen um mehr als einen Prozentpunkt zurück. Das zuvor gezeigte "RTL aktuell Spezial" war mit insgesamt 2,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gefragter, "RTL Direkt" kam im Anschluss nicht über 9,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus.

Nach unten zeigt aber auch der Quoten-Trend für "TV total" bei ProSieben: Einst mit mehr als 27 Prozent Marktanteil gestartet, nähert sich die Neuauflage mit Sebastian Pufpaff allmählich der Einstelligkeit. In dieser Woche reichte es jedenfalls für nur noch 10,8 Prozent Marktanteil - der erst vor einer Woche aufgestellte Tiefstwert wurde auf diese Weise noch einmal um 1,1 Prozentpunkte unterboten. Insgesamt fiel die Reichweite mit 1,23 Millionen Personen zudem so niedrig aus wie nie. Gemessen an den Quoten von "Zervakis & Opdenhövel. Live" war "TV total" aber noch das kleinste Problem für den Sender: Das Magazin hielt im Anschluss nämlich nur 480.000 Zuschauende bei ProSieben und fiel in der Zielgruppe auf magere 5,3 Prozent Marktanteil zurück.

Unterm Strich lag der durchschnittliche ProSieben-Marktanteil am Mittwoch dann auch bei nur bei 7,1 Prozent in der Zielgruppe, während RTL mit 10,2 Prozent die Marktführerschaft hauchdünn vor dem Ersten einheimste, das nicht zuletzt von Olympia profitierte. Sat.1 wurde mit überzeugenden 9,0 Prozent Dritter, auch wenn hier ebenfalls nicht alles funktionierte. So blieb "Promis backen privat" am späten Abend trotz des guten Vorlaufs bei eher verhaltenen 7,9 Prozent Marktanteil hängen und am Vorabend geriet "Let the music play" mit lediglich 4,2 Prozent einmal mehr unter die Räder.