Der BR hat am Freitag "Fastnacht in Franken" ausgestrahlt - für gewöhnlich ist das die stärkste Sendung des Jahres für den Sender. Und auch in diesem Jahr präsentierte sich das närrische Treiben erneut in Top-Form: 2,97 Millionen Menschen sahen ab 19 Uhr zu, das waren etwas mehr als im Vorjahr. Der Marktanteil lag bei bundesweit ganz starken 10,4 Prozent. 2020, als es noch keine Corona-Einschränkung bei der "Fastnacht in Franken" gab, sahen fast vier Millionen Menschen zu.

Die höchsten Quoten erreichte die Aufzeichnung natürlich im Sendegebiet des BR. Hier lag die Reichweite bei 1,86 Millionen, das entsprach einem tollen Marktanteil in Höhe von 40,6 Prozent. Auch das ist etwas mehr als vor einem Jahr, aber weniger als 2020, als der BR sogar fast 50 Prozent der Menschen im Sendegebiet mit der Übertragung unterhielt.

An diesem Freitag lag der BR jedenfalls auf Augenhöhe mit dem Ersten, wo zur besten Sendezeit die Komödie "Kryger bleibt Krüger" auf 3,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam, damit waren nur 9,9 Prozent Marktanteil drin. Die "Tagesschau" und ein "ARD-Extra" zur Unwetterlage in Deutschland erreichten zuvor noch Reichweiten in Höhe von 4,60 bzw. 5,11 Millionen.

Die meisten Zuschauenden hatte am Freitag aber der ZDF-"Staatsanwalt", der es auf 5,75 Millionen Menschen brachte. Damit holten die Mainzer 18,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, 7,8 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen. "SOKO Leipzig" verzeichnete im Anschluss rund eine Million Zuschauende weniger, der Marktanteil lag dennoch bei guten 15,9 Prozent. Später ließ die "heute show" dann mal wieder die Werte beim jungen Publikum steigen, auf 17,2 Prozent Marktanteil brachte es Oliver Welke bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt sorgten 3,89 Millionen Menschen für 16,7 Prozent. Das "ZDF Magazin Royale" brachte es danach beim Gesamtpublikum nur auf 9,0 Prozent, überzeugte aber bei den Jüngeren mit 12,7 Prozent. Beide Shows gehören zu den Formaten, die wöchentlich am stärksten zeitversetzt genutzt werden - und deren Quoten so nach einigen Tagen in schöner Regelmäßigkeit nach oben korrigiert werden.

Weil das ZDF am Freitag auch Olympia im Programm hatte, der Biathlon-Massenstart brachte mehr als 40 Prozent Marktanteil, erreichte der Sender im Tagesschnitt fantastische 17,3 Prozent und war auch beim jungen Publikum mit 10,0 Prozent sehr gefragt. Das Erste kam beim Gesamtpublikum auf 10,6 Prozent und platzierte sich knapp vor RTL (9,8 Prozent). Auf dem vierten Platz im Tagesranking landete der BR, der vor allem dank der "Fastnacht in Franken" 5,4 Prozent erzielte und so Sat.1 und Vox hinter sich ließ.