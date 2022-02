Nach dem schwachen Auftakt am Freitagabend (DWDL.de berichtete), hat "Star Trek: Picard" auch am Samstag nicht überzeugen können. Das Interesse ließ sogar noch spürbar nach: Waren am ersten Abend zunächst immerhin noch über 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei, so startete die neue Serie einen Tag später mit nur noch 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Die zweite Folge des Abends kam schließlich sogar nicht über 480.000 Fans hinaus, was beim Gesamtpublikum für enttäuschende 1,7 Prozent Marktanteil reichte.

Aber auch in der Zielgruppe konnte "Picard" nicht viel reißen und musste sich zu diesem Zeitpunkt mit desolaten 2,3 Prozent Marktanteil begnügen. Schon die erste Folge hatte am Samstagabend gerade mal 2,7 Prozent erzielt. Immerhin ging es um 22:16 Uhr noch einmal leicht nach oben - auf 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 3,2 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Mit Serien-Problemen kämpfte jedoch nicht nur RTLzwei, sondern auch Kabel Eins, wo "MacGyver" nach 22 Uhr bei völlig katastrophalen 1,8 Prozent Marktanteil angekommen war. Schon die beiden "Navy CIS: L.A."-Wiederholungen konnten zum Start in den Abend nicht viel ausrichten und enttäuschten mit Werten von 2,5 und 2,9 Prozent. Insgesamt schalteten rund 600.000 Krimi-Fans ein. Besser lief es dagegen tagsüber für die Serien-Wiederholungen: Auf bis zu 8,3 Prozent steigerte sich etwa "Castle" im Nachmittagsprogramm von Kabel Eins.

Unterm Strich reichte all das dennoch nur für einen schwachen Tagesmarktanteil von 3,9 Prozent, während RTLzwei mit 3,7 Prozent sogar noch etwas schlechter abschnitt. Auch Vox erwischte keinen perfekten Tag, schlug sich am Abend aber zumindest besser und kam mit dem Spielfilm "Battleship" auf 5,3 Prozent Marktanteil, ehe "James Bond 007: Goldfinger" noch 7,8 Prozent verzeichnete. Auch für Sat.1 lief es zumindest in der Primetime an einem ansonsten weitgehend gebrauchten Tag ordentlich: Dort kam "Maleficent: Mächte der Finsternis" auf 1,50 Millionen Zuschauende und 8,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.