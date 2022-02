am 27.02.2022 - 09:55 Uhr

7,05 Millionen Zuschauerinnen und Zsuchauer schalteten am Samstagabend den Krimi "München Mord - Dolce Vita" um 20:15 Uhr im ZDF ein. Das war fast jeder Vierte, der zu diesem Zeitpunkt vor dem Fernseher saß, der Marktanteil belief sich auf 24,2 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für zumindest für ZDF-Verhältnisse überdurchschnittliche 9,3 Prozent Marktanteil. "München Mord" lag damit zum zweiten Mal in der Geschichte der Reihe über der 7-Millionen-Marke, zum ersten Mal war das vor etwas mehr als einem Jahr gelungen.

Das ZDF blieb auch den Rest des Abends über gefragt: Nach dem vorgezogenen "heute-journal", in dem sich 5,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer informierten, blieben ab 22:19 Uhr auch noch 4,32 Millionen bei einer alten Folge der Krimiserie "Die Chefin" dran - mehr als den Primetime-Film "Nie zu spät" im Ersten sahen, der "Brennpunkt"-bedingt erst um 20:40 Uhr startete und dort 3,14 Millionen Menschen erreichte. Die Marktanteile beliefen sich auf 11,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Papa auf Wolke 7" kam danach nicht über 1,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und Marktanteile von 8,7 Prozent beim Gesamtpublikum sowie 3,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.

Die Bundesliga-"Sportschau" am Vorabend zählte wieder etwas mehr Zuschauerinnen und Zuschauer als in der vergangenen Woche, 4,15 Millionen waren im Schnitt dabei. Dass der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen mit 11,4 Prozent auf ein Saison-Tief fiel, dürfte nicht zuletzt auch mit der Konkurrenz durch die Übertragung der Partie des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt bei Sky zu tun haben. Die erzielte mit 10,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nämlich sehr gute Werte, insgesamt 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zu. Die Konferenz hatte am Nachmittag schon einen durchschnittlichen Marktanteil von 13,7 Prozent erzielen können.