"Kitchen Impossible" blieb auch an diesem Sonntag mit einer weiteren Erstausstrahlung der Spur. In der über dreistündigen Sendung trat Tim Mälzer diesmal gegen Viktoria Fuchs an. 12,6 Prozent Marktanteil holte die Sendung im Vox-Programm ab 20:15 Uhr im Schnitt – kein anderer Privatsender erreichte zur Primetime mehr, mit Blick auf alle Sender musste sich die Kochchallenge nur dem "Tatort" geschlagen geben. Im Gesamtmarkt kam "Kitchen Impossible" auf 1,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Das waren sogar ein paar mehr als RTL zu verbuchen hatte. Der Primetime-Spielfilm "The Communter" landete letztlich bei 1,61 Millionen, erreichte aber insbesondere bei den Umworbenen weniger Menschen, was zu gerade einmal 8,3 Prozent Marktanteil führte. Auch Sat.1 und ProSieben setzten auf Filme – waren aber nicht besonders oder gar nicht erfolgreich. ProSieben erreichte mit "Kingsmen: The Golden Circle" sieben Prozent in der Zielgruppe, Sat.1 ging zur besten Sendezeit mit "A Star is Born" komplett unter. Mit 4,8 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten lag man gleichauf mit der Kabel-Eins-Ausstrahlung von "Deutschlands größte Geheimnisse".

Schwache Filmquoten verbuchte darüber hinaus auch RTLzwei. Ab 20:15 Uhr kam ein "Girls Trip" bei den 14- bis 49-Jährigen nicht über drei Prozent hinaus. Gerade einmal 370.000 Menschen ab drei Jahren schalteten ein. ProSieben und Sat.1 verbuchten mit den Primetime-Filmen insgesamt 1,32 und 0,91 Millionen Zusehende.

Sat.1 kommt derweil auch am Sonntagvorabend nicht wirklich vom Fleck. Das nun "Leben leicht gemacht" heißende "The Biggest Loser" setzt seinen anfänglich eingeschlagenen Aufwärtstrend nicht fort. Nachdem die Kurve schon sieben Tage zuvor nach unten zeigte, reichte es nun am Sonntag ab 17:30 Uhr nur noch für 6,8 Prozent Marktanteil. Das war die niedrigste Quote in diesem Jahr – und somit seit der Umbenennung. Somit lag man in etwa auf einem Level mit Vox. Dort sorgten zwei ab 18:10 Uhr gezeigte Folgen von "Die Autodoktoren" für 6,6 und 6,7 Prozent bei den 14 bis 49-Jährigen.