Immerhin: Sat.1 hat wacker durchgehalten. Am Montagabend liefen mit Episode sieben und acht die letzten beiden Folgen der Serie "Nachricht von Mama" nach wie vor zur Primetime, auch wenn es mit Blick auf die Quoten schon in Woche 1 niemanden sonderlich überrascht hätte, wenn Sat.1 einen weniger prominenten Sendeplatz gewählt hätte. Und auch wenn die Serie nach dem Tiefstwert der vorherigen Woche wieder ganz leicht zulegen konnte: Bis zuletzt blieb das Ergebnis aus Quotensicht sehr ernüchternd.

So schalteten am Montagabend ab 20:34 Uhr im Schnitt 0,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die vorletzte Folge ein, zum Serienfinale ging's im Anschluss dann nochmal leicht auf 0,69 Millionen runter. Die beiden Folgen erzielten damit beim Gesamtpublikum Marktanteile von 2,4 und 2,5 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 2,9 Prozent Marktanteil kaum besser aus. Eine Woche zuvor hatten zwischenzeitlich sogar nur wenig mehr als 600.000 Menschen eingeschaltet, nachdem zum Serienauftakt immerhin noch an der Millionen-Marke gekratzt worden war.

Besser als die Serie lief da zum Start in den Abend noch die gemeinsame Sondersendung von Sat.1 und ProSieben zum Krieg in der Ukraine. In Sat.1 sahen im Schnitt 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 4,1 Prozent. Durch ProSieben kamen weitere 830.000 obendrauf, was die Gesamt-Reichweite über die beiden Sender hinweg auf 1,7 Millionen brachte. Bei ProSieben allein waren es 7,3 Prozent Marktanteil. Damit informierten ProSieben und Sat.1 mit ihrer Sondersendung übrigens ähnlich viele 14- bis 49-Jährige wie RTL um 20:15 Uhr mit seinem "RTL aktuell Spezial", das 11,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte.

Die Gesamt-Reichweite war mit 3,15 Millionen allerdings ungleich höher, was freilich auch mit dem nachfoglenden Programm zusammenhängt. So schloss sich bei RTL um 20:45 Uhr "Wer wird Millionär?" an. Leider werden für RTL derzeit nur Quoten für die einzelnen Sendungs-Bestandteile zwischen den Werbeblöcken ausgewiesen - so lässt sich derzeit nur sagen, dass die Reichweite von "WWM" zwischen 3,72 und 2,88 Millionen schwankte, der Zielgruppen-Marktanteil zwischen 10,9 und 13,2 Prozent. "RTL direkt" erreichte danach noch 1,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 10,0 Prozent.

Bei ProSieben blieb der Sitcom-Abend wie gewohnt recht blass, "Young Sheldon" erzielte 8,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "United States of Al" kam danach auf 7,3 Prozent, auch "Die Simpsons" und "Family Guy" hielten sich im Anschluss knapp über der 7-Prozent-Marke. Erst die Wiederholungen von "The Big Bang Theory" ließen nach 23 Uhr den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen dann noch auf zweistellige Werte steigen.