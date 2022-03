"TV Total" fiel nach dem Aufschwung in der vergangenen Woche wieder in die Nähe des bisherigen Tiefstwertes aus der vorletzten Woche zurück. Doch auch wenn das Format inzwischen weit vom überwältigenden Erfolg bei seinem überraschenden Comeback im November entfernt ist, zahlt sich die Neuauflage des Formats mit Sebastian Pufpaff für ProSieben weiter aus: Mit 11,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Sendung auch in dieser Woche deutlich über dem Senderschnitt. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil das "Ukraine Spezial." zuvor nur 6,6 Prozent Marktanteil erzielt hatte. Insgesamt schalteten am Montag im Schnitt 1,23 Millionen Menschen ein.

"Zervakis & Opdenhövel. Live." bleibt aus Quotensicht hingegen weiterhin ein Sorgenkind für ProSieben. Die Verlegung auf den Mittwochabend hatte hier nur einmalig zu einem immerhin zweistelligen Marktanteil geführt, inzwischen sieht es kaum besser aus als anfänglich montags. Diesmal sahen im Schnitt nur 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 2,0 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen bei 4,7 Prozent. Auch "Uncovered" lief im Anschluss mit 3,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sehr schlecht.

Da dürfte es erneut auch wenig hilfreich gewesen sein, dass man mit "Stern TV" später von RTL ähnlich gelagerte Konkurrenz bekam. Die von Steffen Hallaschka präsentierte Sendung erzielte ab 22:50 Uhr immerhin 13,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 1,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden insgesamt im Schnitt gezählt. "RTL direkt" musste sich zuvor mit mäßigen 9,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zufrieden geben. 1,26 Millionen Menschen informierten sich dort. Die Primetime bestritt RTL zuvor wieder mit dem "Bachelor", der Marktanteil belief sich hier auf 12,8 Prozent. Vom Erfolg früherer Jahre ist das Format damit allerdings weiterhin weit entfernt.

Sat.1 ging mit der Schnipselshow "111 alberne Angeber" ab 20:31 Uhr unterdessen unter und kam nicht über 4,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, wie danach nochmal "111 fantastische Freizeithelden" präsentiert wurden, interessierte sogar nur 3,6 Prozent der 14- bis 49-Jährigen, die am späten Abend vor dem Fernseher saßen. Sat.1 sortierte sich in der Primetime damit hinter RTLzwei und Vox ein. Bei RTLzwei kamen "Die Retourenjäger" auf solide 5,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die "Schnäppchenhäuser" steigerten sich danach noch über 5,1 auf 7,6 Prozent Marktanteil. Erstaunlich gut fuhr auch Vox mit seinem "Bones"-Marathon: Von anfänglich 5,4 Prozent ging's im Lauf des Abends noch bis auf 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben.

