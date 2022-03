Die fünf meistgesehenen Sendungen in Deutschland liefen am Freitag im Programm des Zweiten Deutschen Fernsehens. Ihre bis dato beste jemals ausgewiesene Reichweite erreichte etwa die ab 20:15 Uhr ausgestrahlte Krimiserie "Der Staatsanwalt". Schon im Februar 2021 hatte die Produktion mehrfach die Marke von sieben Millionen Zusehenden geknackt, war teils knapp an 7,4 Millionen herangekommen. Am Freitag nun schauten im Schnitt 7,45 Millionen Menschen zu. Das entsprach einem Gesamtmarktanteil in Höhe von 25,1 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen überbot der 60 Minuten lange Krimi den ZDF-Schnitt sehr deutlich, lag mit 9,3 Prozent allerdings nicht auf Rekordniveau.

Angesichts dieses optimalen Vorlaufs dürfen die Debütwerte der neuen Serie "Der Überfall", die ab 21:15 Uhr durchaus ein wenig kritisch gesehen werden. Holte das in den Wochen zuvor auf dem Sendeplatz gezeigte "SOKO Leipzig" bei schwächerem Lead-In teils über fünf Millionen Menschen vor die TV-Geräte, blieb der Neustart klar unter diesem Wert. 4,50 Millionen Menschen entschieden sich für die erste Folge. Mit 16,2 Prozent Marktanteil lag die Ausstrahlung dennoch im überdurchschnittlichen Bereich. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam das Format hingegen weniger gut an. Gerade einmal 4,6 Prozent wurden hier gemessen. Stärker lief es für das Zweite dann erst wieder ab 22:10 Uhr. Das "heute journal" ließ die Quoten in dieser Altersklasse auf 11,2 Prozent steigen, die nachfolgende "heute show" dann sogar auf 19 Prozent. Das "ZDF Magazin Royale" beendete den Abend mit 16,7 Prozent.

"heute journal" und "heute show" schafften es mit jeweils knapp 4,4 Millionen Zusehenden gesamt auch unter die Top Fünf der meistgesehenen TV-Produktionen am Freitag. 17,1 und 19,5 Prozent Marktanteil generierten die Produktionen bei allen Zusehenden. Die 19-Uhr-"heute"-Nachrichten lagen mit 4,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern am Freitag sogar vor der "Tagesschau" im Ersten. 4,34 Millionen schauten zu. Zusätzliches Publikum hat die ARD-Hauptnachrichtensendung allerdings in den Dritten gesammelt. Dort wird die Ausgabe parallel ausgestrahlt.

Nachmittags punktete das ZDF mit einer Biathlon-Übertragung, die auf gut 20 Prozent Marktanteil insgesamt kam, 16,6 Prozent fuhr die "SOKO Kitzbühel" ab kurz nach 18 Uhr ein. Entsprechend ging der erste Platz in Sachen Tagesmarktanteil (in der Gruppe ab drei Jahren) mit 15,3 Prozent nach Mainz. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag das ZDF mit acht Prozent auf Rang zwei, um fünf Prozentpunkte war RTL stärker.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV