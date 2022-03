Insgesamt Zuschauerinnen und Zuschauer gewonnen, in der für die Werbeindustrie wichtigen Gruppe der 14- bis 49-Jährigen jedoch Publikum abgegeben hat eine weitere Ausgabe der RTL-Tanzshow "Let's Dance". Sie erreichte am Freitag ab 20:30 Uhr im Schnitt 4,08 Millionen Menschen – rund 150.000 mehr als sieben Tage zuvor. Bei den 14- bis 49-Jährigen sank die Reichweite aber um knapp 0,1 Millionen – auf 1,13 Millionen. Daraus resultierten weiterhin starke 18,6 Prozent Zielgruppen-Marktanteil und die Marktführung in der Primetime bei den Werberelevanten. Gestartet war "Let's Dance" übrigens erst um 20:30 Uhr, zuvor informierte ein "RTL Aktuell Spezial" über die Lage in der Ukraine und verbuchte 20,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 3,97 Millionen Menschen schauten im Schnitt zu.

Ganz im Zeichen der Solidarität mit der Ukraine stand der Abend im Ersten. Ab 21 Uhr lief dort der deutsche Vorentscheid zum "Eurovision Song Contest", den Malik Harris gewann. Die knapp zweistündige Show war insbesondere bei den Jüngeren gefragt. Bei den 14- bis 49-Jährigen generierte sie im Schnitt 9,9 Prozent Marktanteil. Insgesamt waren es 2,23 Millionen, die zu nicht allzu starken 8,2 Prozent Marktanteil führten. Zum Vergleich: Das Vorabend-Quiz "Wer weiß denn sowas?" erreichte nach 18 Uhr im Schnitt 3,33 Millionen Zusehende, die "Tagesschau" kam im Ersten um 20 Uhr auf 4,34 Millionen. Weiteres Publikum kam aber über die parallele Ausstrahlung in den Dritten und bei One hinzu. Alleine im WDR waren nach 21 Uhr rund 400.000 Menschen beim "ESC"-Vorentscheid dabei. Von One liegen noch keine Daten vor.

Begonnen hatte die Primetime im Ersten mit einer 45 Minuten langen Sendung mit dem Namen "Wir helfen – Gemeinsam für die Ukraine": 1,78 Millionen Leute sahen diese. Sechs Prozent Marktanteil resultieren beim Publikum ab drei Jahren daraus, 7,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Nicht nur Das Erste setzte am Freitagabend auf Musik, auch Sat.1. Dort startete eine weitere Staffel von "The Voice Kids" – mit ordentlichen, aber nicht überragenden Werten. Der Auftakt fuhr 8,2 Prozent Marktanteil ein - Sat.1 selbst kam im Tagesschnitt nur auf 6,6 Prozent. Die zur besten Sendezeit präsentierte Show sicherte sich im Mittel 1,66 Millionen Zusehende. Der sicher auch der "ESC"-Konkurrenz geschuldete Wert ist für "The Voice Kids" der schwächste seit 2020. 2021, großteils samstags gezeigt, startete "The Voice Kids" mit über zwölf Prozent Marktanteil.

Weiterhin große Probleme hat Sat.1 auch am Vorabend. "Let the Music Play" kam am Freitag in der klassischen Zielgruppe nicht über sehr magere 3,5 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen hinaus, zuvor reichte es bei "K 11" zu gerade einmal 4,4 und 4,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV