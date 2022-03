In der kommenden Woche wird RTL im Zuge seiner ausgeweiteten Berichterstattung rund um die Lage in der Ukraine "Punkt 12" vier Stunden lang, also bis 16 Uhr, ausstrahlen. Nach zwölf ausgestrahlten Episoden geht "Ich klick das hin! Die Tutorial-Tester" also in eine Pause. Und vielleicht, das zumindest könnte Bestandteil von Überlegungen seitens der Programmplanung bei RTL sein, kehrt die 15-Uhr-Sendung aus dieser auch nicht mehr zurück. Am Freitag verbuchte sie mit einer neuen Episode ihre bislang mit Abstand schlechtesten Quoten. Nur noch 2,3 Prozent der 14- bis 49-Jährigen schalteten ein. Das entsprach einer Reichweite von etwa 50.000 Zusehenden im umworbenen Alter (insgesamt 0,27 Millionen).

Das heißt auch: In der Zielgruppe war zum Ausstrahlungszeitpunkt zum Beispiel sixx gefragter. sixx sendete ab kurz nach 15 Uhr eine Episode der "Super-Makler" und kam durchschnittlich auf 2,5 Prozent Marktanteil und rund 60.000 junge Zuschauende. DMAX landete ab 15:15 Uhr mit den "Mud Mountain Truckers" sogar bei 3,6 Prozent in der Zielgruppe. Rund 80.000 Menschen zwischen 14 und 49 Jahren schauten zu. Selbsterklärend, dass auch ProSieben in der 15-Uhr-Stunde mit etwas mehr als zehn Prozent holenden Sitcom-Folgen gefragter war als RTL und auch Sat.1 höhere Werte einfuhr: "Auf Streife – Die Spezialisten" kam im Schnitt auf 8,4 Prozent.

Auch nach dem Ende von "Ich klick das hin!" wollten die Quoten bei RTL nicht allzu schnell steigen. "Die Retourenprofis" sicherten sich 4,2 Prozent, ein "RTL Aktuell Spezial" holte etwas mehr als fünf Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 8,4 Prozent generierte ab 17:30 Uhr die Daily "Unter uns". Recht hohes Interesse ruft weiterhin die morgens und vormittags gesendete gemeinsame Sondersendung mit ntv bei RTL hervor. "Krieg in der Ukraine" kam am Freitag auf 12,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Das "Sat.1 Frühstücksfernsehen" kam zwischen 5:30 und zehn Uhr auf 15,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV