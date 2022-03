Mit durchschnittlich 14,2 Prozent Zielgruppen-Marktanteil gewann RTL am Montagabend die Primetime. Geholt wurden diese Werte sowohl von einem "RTL Aktuell Spezial" rund um den Krieg in der Ukraine um 20:15 Uhr, als auch vom sich anschließenden "Wer wird Millionär?". Das Quiz mit Günther Jauch sicherte sich insgesamt 3,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die weiteren großen Privatsender wies RTL somit jedenfalls deutlich in die Schranken.

Sat.1 sendete ab 20:35 Uhr den Spielfilm "Vielmachglas". Eigentlich hätte an diesem Abend "Birgits starke Frauen" anlaufen sollen, aber eine Corona-Infektion bei der Moderatorin sorgte für eine Verschiebung. Der Film nun fiel beim Publikum durch. Mehr als 4,6 Prozent Marktanteil waren nicht drin. Auch die Ausstrahlung von "Es bleibt in der Familie" (ab 22:20 Uhr) war kaum gefragt. Hier lag die Zielgruppen-Quote bei gerade einmal 4,7 Prozent. Insgesamt kam Sat.1 am Montagabend also auf 0,69 und 0,55 Millionen Zusehende und platzierte sich somit unter anderem hinter RTLzwei.

Dort erreichten zwei zur besten Sendezeit ausgestrahlte Folgen der Sendung "Die Geissens" 1,09 und 1,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit 8,5 und 8,2 Prozent Marktanteil lief es für die glamouröse Familie richtig gut. Stärker sah es zuletzt Mitte Februar aus. Vox erlebte einen ziemlich durchwachsenen Abend. "First Dates Hotel" gab auch an diesem Montag wieder eine gute Figur ab. Mit 7,6 Prozent Zielgruppen-Marktanteil lag die Primetime-Sendung über dem Vox-Schnitt. 1,11 Millionen Menschen schauten im Schnitt zu. "Prince Charming", gesendet ab 22:20 Uhr, hielt das Publikum dann nicht. Die Reichweite sackte auf 0,43 Millionen ab, die Zielgruppen-Quote landete angesichts von 3,6 Prozent im roten Bereich. Die um kurz vor Mitternacht gestarteten Nachrichten des Senders kamen sogar nicht über 2,4 Prozent hinaus.

ProSieben setzte auf Sitcoms: Schon "Young Sheldon" tat sich ab 20:35 Uhr sehr schwer (7,1%), das noch recht neue "United States of Al" floppte ab kurz nach 21 Uhr mit gerade einmal noch 5,4 Prozent. Schlechter lief es für die Sendung bei ProSieben noch nie.

Stark lief unterdessen der 20:15-Uhr-Thriller im Zweiten: "Der Feind meines Feindes" kam auf 6,1 Millionen Zusehende und 20,5 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Leuten wurden im Schnitt siebeneinhalb Prozent gemessen. Die Primetime im Ersten, bestehend aus "Planet der Liebe" und "Hart aber fair" erreichte 2,58 und 2,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Daraus resultierten 8,6 und 9,8 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV