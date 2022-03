Alles andere als glücklich dürften die ProSieben-Verantwortlichen heute mit den Quoten von "Lucky Stars - Alles auf die Fünf!" sein: Die neue von Christian Düren moderierte Show wollten zum Auftakt im Schnitt gerade mal 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sehen. Das reichte nur für einen Marktanteil von 2,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Der schwache Auftakt wurde im Anschluss dann auch für "Late Night Berlin" zum Problem. Klaas Heufer-Umlauf fand mit der ersten Sendung nach der Winterpause nur 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, das war nicht weit vom bisherigen Tiefstwert aus dem Oktober entfernt. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen blieb bei 6,8 Prozent hängen.

Kein Glück mit seinem Neustart hatte auch Vox, lockte aber immerhin insgesamt deutlich mehr Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher als ProSieben. "Wildes Wissen - Das tierische Quiz" erzielte bei seiner Premiere immerhin eine Gesamt-Reichweite von 920.000 Menschen. Der Altersschnitt war aber hier deutlich höher als bei ProSieben, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 4,4 Prozent dann auch noch deutlich unter dem von "Lucky Stars". "Hot oder Schrott" lief im Anschluss mit 4,5 Prozent Marktanteil auch nicht besser.

Bei RTL konnte sich "Prominent getrennt" vom Tiefstwert der vergangenen Woche zwar wieder ein wenig erholen, mit 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen dürfte man aber auch in Köln nicht zufrieden sein. Die Gesamt-Reichweite verharrte mit 1,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auch nahe des Vorwochen-Werts. Dabei hatte das "RTL aktuell Spezial" um 20:15 Uhr noch 2,39 Millionen Menschen erreicht, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag hier noch bei 13,8 Prozent. Das gemeinsame "Ukraine Spezial" von ProSieben und Sat.1 kam zusammengenommen auf 11,8 Prozent Marktanteil - allerdings eben verteilt auf zwei Sender.

Sat.1 erlebte mit seinen US-Serien dann ebenfalls einen mauen Abend: "Navy CIS" startete mit 6,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, zwei Folgen von "Navy CIS: L.A." erreichten danach noch 6,1 und 5,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Bei RTLzwei lief es für "Armes Deutschland" hingegen mit 5,4 Prozent Marktanteil solide, eine Wiederholung von "Armes Deutschland - Deine Kinder" ließ den Marktanteil am späteren Abend noch auf 6,9 Prozent steigen, "Autopsie" kratzte nach Mitternacht sogar an der 10-Prozent-Marke. Auch Kabel Eins punktete am späteren Abend mit 6,1 Prozent Zielgruppen-Marktanteil für den Film "Wild Wild West", um 20:15 Uhr kamen "Die drei Musketiere" noch auf 4,5 Prozent in der Altersgruppe 14 bis 49.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV