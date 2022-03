Erstmals sichtbar für alle: Die Quotenkurven der acht großen deutschen Vollprogramme in der Primetime, basierend auf der Messung von rund einer Million Vodafone-Haushalten. Mehr Hintergrund zu den neuen Daten gibt es hier. Die wichtigsten Erkenntnis aus den Kurven ist nicht, wer vorne liegt. Diese Erkenntnis ist aussagekräftig für die gemessenen Vodafone-Haushalte, aber nicht gewichtet, auch wenn sich die Ergebnisse nach Erfahrungen von AdScanner und Vodafone jenen der Zielgruppe 14 bis 59 annähern.

In normalen Zeiten sortiert sich das deutsche TV-Publikum weitgehend um 20:15 Uhr auf die jeweiligen Sender ein - doch die Zeiten sind bekanntlich nicht normal, die nach wie vor zahlreichen Sondersendungen durch den Ukraine-Krieg sorgen daher noch bis 20:45 Uhr für wilde Ausschläge der Quotenkurven, die dafür aber deutliche Rückschlüsse auf das Umschaltverhalten geben. So lässt sich aus dem Primetime-Verlauf des Ersten und des ZDF schließen, dass viele "Rosenheim-Cops"-Fans sich danach für "Mord mit Aussicht" entschieden haben. So erklärt sich, dass die Reichweite des "Brennpunkts" ab kurz vor 20:30 Uhr massiv anstieg - als zu der Zeit, als die "Rosenheim-Cops" im ZDF zu Ende waren.

Und es zeigt auch: Obwohl "Brennpunkt" und "Mord mit Aussicht" ähnliche Gesamt-Reichweiten hatten, fand ein erheblicher Publikumsaustausch zwischen beiden Sendungen statt - das zeigt der massive Quoten-Abfall direkt zu Beginn von "Mord mit Aussicht". Die vom ZDF rübergewechselten blieben dran, viele "Brennpunkt"-Interessierte schalteten dann aber zum ZDF weiter, wo die Reichweite der "ZDFzeit"-Doku "Putin gegen die Welt" zehn Minuten nach dem Beginn ruckartig anstieg. Vom Ende von "RTL aktuell Spezial" bei RTL profitierte "ZDFzeit" hingegen kaum.

Bemerkenswert auch: Die "ZDFzeit"-Doku sammelte auch im weiteren Verlauf quasi kontinuierlich Zuschauerinnen und Zuschauer ein, mit dem Beginn von "Frontal" schalteten dann viele allerdings wieder ab. Dass das Politmagazin im Schnitt trotzdem so gut dastand, liegt an einem erheblichen Anstieg der Nutzung ab etwa 21:45 Uhr. Hier dürfte es sich vor allem um all jene handeln, die um diese Zeit schon das "heute-journal" erwartet hatten, das Sondersendungbedingt aber erst 15 Minuten später auf Sendung ging. Und noch ein Blick auf "Mord mit Aussicht": Hier zeigt die Entwicklung im Lauf der beiden Folgen recht kontinuierlich nach unten - allerdings eher gemächlich. Die meisten, die der Serie eine Chance gegeben hatten, blieben also durchaus bis zum Ende dran.

