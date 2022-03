Allzu große Erfolge hatten sich bei Vox zuletzt schon nicht eingestellt, wenn Produktionen, die vorab beim Streamingdienst RTL+ verfügbar waren, ihren Weg auch ins Lineare schafften. Am Mittwoch nun lief die Thriller-Serie "Gefährliche Nähe" erstmals beim Privatsender – und möglicherweise auch letztmals. Denn die nun gemessenen Werte unterboten selbst das, was zuvor schon nicht rosig gelaufene Sendungen ablieferten. Die erste Episode generierte bei Vox ab 20:15 Uhr bereits schlechte 2,1 Prozent Marktanteil. Rund 150.000 Menschen im Alter von 14 bis 49 Jahren schauten zu. Ab 21:10 Uhr halbierte sich dieser Wert nahezu: Auf gerade einmal noch 80.000 Interessentinnen und Interessenten. Die Quote lag mit 1,2 Prozent im tiefroten Bereich. Insgesamt holte die Serie am Mittwochabend 0,67 und 0,53 Millionen Menschen zu Vox.

Stärker lief es erst am späteren Abend, als zwei "Bones"-Wiederholungen die Werte auf 2,6 und 4,0 Prozent in der Zielgruppe steigen ließen. Bis dahin war es ein richtig schlechter Abend für den Sender. Nitro war etwa mit der Filmausstrahlung von "Werner – Eiskalt" stärker unterwegs. Diese brachte dem Kanal für seine Verhältnisse starke drei Prozent ein, ab 22 Uhr ging es mit "Dieter – Der Film" noch weiter nach oben. 0,55 und 0,46 Millionen Menschen schalteten ein.

Selbst sixx lag nach 21:10 Uhr weit vor Vox. Ein Beauty-Makeover-Format namens "10 Years Younger" brachte der Senderin 2,4 Prozent ein. Die Sendung legte klar zu, eine erste Episode, gezeigt ab 20:15 Uhr, lag noch bei einem Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auf Augenhöhe mit Vox befand sich schließlich auch Sat.1 Gold, wo alte Folgen von "Navy CIS: New Orleans" 1,7 und 1,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen einfuhren.

Nicht alles lief schlecht bei Vox am Mittwoch. Einmal mehr sorgte die Crime-Schiene am Vormittag für hohes Interesse. "CSI: Miami", das inzwischen ab neun Uhr mit gleich drei Folgen im Programm vertreten ist, punktete mit elf, 13,4 und 10,4 Prozent Marktanteil. Das half letztlich nur geringfügig in Sachen Tagesmarktanteil: In der Zielgruppe landete Vox am Mittwoch bei 5,4 Prozent.

