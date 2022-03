Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine hat das ZDF seinem Talker Markus Lanz am Donnerstag kurzerhand einen Sendeplatz in der Primetime freigeräumt - das war zwar löblich, hat dem Sender allerdings nur mäßige Quoten beschert. Lediglich 3,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein und sorgten für einen Marktanteil von 10,7 Prozent. Damit war das ZDF am Vorabend erfolgreicher: Dort erreichte "SOKO Stuttgart" im Schnitt 3,65 Millionen Menschen, bei der "Notruf Hafenkante" schalteten später 3,60 Millionen ein. Die "heute"-Nachrichten wollten dazwischen sogar 4,46 Millionen Personen sehen.

Klarer Marktführer in der Primetime war Das Erste, das sich nach einer mit sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern schon sehr gefragten "Tagesschau" noch weiter steigerte. So brachte es der "Brennpunkt" auf 6,89 Millionen Zuschauende sowie 23,2 Prozent Marktanteil, ehe der "Bozen-Krimi" schließlich mit 7,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar auf 24,0 Prozent kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte der Krimi zunächst stolze 17,0 Prozent und lag damit vor den Sondersendungen bei ProSieben und RTL, für den "Bozen-Krimi" waren danach immerhin noch 8,4 Prozent drin.

Nach 22 Uhr übernahm allerdings wieder das ZDF die Marktführerschaft: Während die Reichweite von "Kontraste" auf 2,95 Millionen Zuschauende zurückging und die "Tagesthemen" danach nur knapp mehr als zwei Millionen erreichten, steigerte sich das "heute-journal" im ZDF nach "Markus Lanz" und seinem "Abend für die Ukraine" auf 4,04 Millionen Menschen, die für einen Marktanteil von 17,0 Prozent sorgten. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen verbesserte sich der ZDF-Marktanteil von 7,3 auf 10,6 Prozent. Gefragt war am späten Abend auch noch "Maybrit Illner" mit insgesamt 2,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 17,6 Prozent Marktanteil.

Eine recht ordentliche Rückkehr gab's ab 22:11 Uhr derweil für "Studio Schmitt" bei ZDFneo: Immerhin 210.000 Menschen sahen den Auftakt zur neuen Staffel, beim jungen Publikum war ein guter Marktanteil von 1,6 Prozent drin. Zuvor lief es für den Spartensender aber noch besser: Die "heute-show" erzielte im Vorfeld 1,8 Prozent und für "Monk" waren zum Start in den Abend sogar bis zu 2,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen drin. Meistgesehene ZDFneo-Sendung beim Gesamtpublikum war jedoch "Bares für Rares", das am Vorabend mit 1,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar noch vor ProSieben und Sat.1 lag.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV