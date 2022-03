am 11.03.2022 - 12:05 Uhr

In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

Anders als noch am Mittwoch, als ein O2-Spot die XRP-Hitliste anführte, setzte sich einen Tag später die Werbung für Odol-med 3 Naturals an die Spitze der Charts - um auf einen Wert von 42,06 zu kommen, benötigte das Unternehmen insgesamt 65 Ausstrahlungen. Ferrero warb für seine Kokos-Version von Kinder Pingui übrigens 30 Mal seltener, erreichte aber trotzdem einen XRP-Wert von 38,31. Mit Blick auf O2 entspricht der Donnerstags-Wert von 34,12 übrigens nur der halben Wahrheit, denn insgesamt liefen erneut gleich neun Spots - und zwar zusammengerechnet ganze 241 Mal. Aufaddiert ergibt sich auf diese Weise ein XRP-Wert von 120,79.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

Der am meisten ausgestrahlte Spot war derweil auch am Donnerstag wieder jener von Smava: Auf 219 Airings brachte es diese Werbung, ein paar mehr als nooch am Tag zuvor und fast 100 mehr als der Platz zwei, den wieder "Wir kaufen dein Auto" belegt.