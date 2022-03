am 12.03.2022 - 09:37 Uhr

Dem Corona-Chaos bei "Let's Dance" zum Trotz (oder gerade deshalb?): Die RTL-Tanzshow, die am Freitag zwischen 20:30 und 23:35 Uhr über die Bühne ging, hat mit im Schnitt 4,14 Millionen Zusehenden die beste Reichweite seit der die Staffel eröffnenden "Wer tanzt mit wem?"-Show eingefahren. Die Zahl an Zuschauenden bescherte RTL 16,3 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die ermittelte Quote bei 20,4 Prozent.

Ebenfalls leicht zulegen konnte im direkten Gegenprogramm "The Voice Kids", wenngleich das Sat.1-Programm auf deutlich niedrigerem Level unterwegs ist. Gegenüber der Staffelpremiere eine Woche zuvor ging es aber um rund einen Prozentpunkt nach oben, ermittelt wurden nun 8,8 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. 1,67 Millionen Menschen sahen die Casting-Show. Kein Erfolg war schließlich eine Wiederholung von "Voll Verschossen" mit Ralf Schmitz. Nach 22:40 Uhr wurden hier gerade einmal noch 4,2 Prozent Zielgruppen-Marktanteil ermittelt, auch insgesamt ging die Sehbeteiligung sehr stark zurück: Auf durchschnittlich 0,55 Millionen.

Vox erzählte erstmals freitags innerhalb von "Goodbye Deutschland" die nach eigenen Angaben größten Abenteuer der Welt, holte damit aber erwartungsgemäß nicht die größte Quote der Welt. Stattdessen wurden 5,1 Prozent Marktanteil erzielt Das ist auf den ersten Blick ein solider Wert: In den Wochen zuvor landeten Dokus wie "Wo die Liebe hinfällt" bei etwas besseren 5,8 Prozent im Schnitt und "Wir sind mehr" bei knapp fünf Prozent.

Schwächer als sonst schnitt die RTLzwei-Filmzeit am Freitagabend ab. "Das Bourne Vermächtnis" holte auf dem Sendeplatz die niedrigsten Werte seit Oktober 2021: 3,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Insgesamt schalteten 0,93 Millionen Menschen ein. Das mag auch daran gelegen haben, dass Kabel Eins nun ebenfalls Filme am Freitagabend zeigt (anstelle von US-Serien): Die beiden "Kokowääh"-Streifen, die ab 20.15 und 23 Uhr zu sehen waren, holten 3,6 und 4,1 Prozent bei den Werberelevanten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV