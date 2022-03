am 15.03.2022 - 09:26 Uhr

Das Erste wird einen langen Atem benötigen, um sein "Familien-Kochduell" mit Steffen Henssler zum Erfolg zu führen. Etwas mehr als drei Wochen nach dem Start kann die neue Sendung das Publikum jedenfalls noch nicht überzeugen - anders als die "Küchenschlacht", die im ZDF am Montag mal wieder mit eineinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 14,8 Prozent Marktanteil punktete. Im Gegenzug dazu bewegte die Henssler-Show um 16:10 Uhr gerade mal 390.000 Menschen zum Einschalten. Der ernüchternde Marktanteil: 3,2 Prozent.

Zum Vergleich: Parallel dazu verzeichneten "Die Rosenheim-Cops" im ZDF 3,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen fulminanten Marktanteil von 25,9 Prozent. Dass der Montagswert kein Ausreißer nach unten ist, zeigt zugleich der Blick auf die bisherige Bilanz: Im Schnitt verzeichneten die zwölf bislang ausgestrahlten Folgen bislang nur etwa vier Prozent Marktanteil. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen kann das "Familien-Kochduell" noch nicht Fuß fassen und blieb am Montag bei 3,0 Prozent Marktanteil hängen. Schwache Quoten fährt inzwischen auch RTL mit "Chefkoch TV", das zum Start in die neue Woche ab 10:55 Uhr lediglich 260.000 Menschen unterhielt. Mehr als ein Marktanteil von 6,5 Prozent war in der Zielgruppe nicht drin.

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Das Erste erzielte derweil am Montag auch in der Primetime durchwachsene Quoten und lag mit seinem Programm deutlich hinter dem ZDF, wo die Krimireihe "Sarah Kohr" mit 6,50 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 21,6 Prozent Marktanteil klar an der Spitze lag. Die Doku-Reihe "Planet der Liebe" erreichte hingegen nur 2,61 Millionen Menschen, "Hart aber fair" kam nicht über 2,45 Millionen hinaus. Immerhin sorgten die "Tagesthemen" für einen Einschaltimpuls: Sie steigerten sich um 22:17 Uhr auf 2,72 Millionen Zuschauende und überzeugten auch beim jungen Publikum mit 11,7 Prozent Marktanteil - das Duell mit "RTL Direkt" entschied die ARD somit für sich.

Auch sonst waren Informationssendungen am Montag gefragt: So erreichte die "Tagesschau" alleine im Ersten durchschnittlich 6,25 Millionen Menschen und 5,09 Millionen informierten sich später im "heute-journal". Das ZDF-Magazin war dabei auch bei den Jüngeren gefragt, wo der Marktanteil auf 12,0 Prozent anzog - fast vier Prozentpunkte mehr als beim zuvor gezeigten Krimi. RTL punktete indes nicht nur mit seinem Special um 20:15 Uhr, sondern auch mit der regulären Ausgabe von "RTL aktuell", die um 18:45 Uhr starke 18,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verbuchte und von insgesamt 3,51 Millionen Personen gesehen wurde.

