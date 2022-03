Erstmals sichtbar für alle: Die Quotenkurven der acht großen deutschen Vollprogramme in der Primetime, basierend auf der Messung von rund einer Million Vodafone-Haushalten. Mehr Hintergrund zu den neuen Daten gibt es hier. Die wichtigsten Erkenntnis aus den Kurven ist nicht, wer vorne liegt. Diese Erkenntnis ist aussagekräftig für die gemessenen Vodafone-Haushalte, aber nicht gewichtet, auch wenn sich die Ergebnisse nach Erfahrungen von AdScanner und Vodafone jenen der Zielgruppe 14 bis 59 annähern.

Wertvoller und in sich aussagekräftig sind die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten, deren Profiteuren und der Entwicklung von Reichweiten innerhalb einer Sendung. Das erlaubt Deutungen, die bislang ohne zugängliche Minuten- bzw. Sekundenverläufe nicht möglich waren. Etwa ob eine Sendung von Beginn an wenige Zuschauende hatte oder aber während der Ausstrahlung massiv verlor. Die folgenden Quotenkurven spiegeln die Anzahl der eingeschalteten Giga TV-Boxen in den gemessenen Vodafone-Haushalten wider.

© AdScanner

Klar erkennbar ist die Krimi-Dominanz des ZDF - sowie der Peak, den es um 21:45 Uhr gab, als "Sarah Kohr" zu Ende ging und das "heute-journal" begann. Für einen kurzen Augenblick ging die ZDF-Reichweite nach oben, ehe sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer im Laufe des Nachrichtenmagazins verabschiedeten. Großer Profiteur des Umschaltzeitpunkts war "Hart aber fair", das im Ersten einen kräftigen Sprung nach oben machte. Tatsächlich ergibt sich auch anhand der ZapIn-ZapOut-Analyse, dass die ARD die meisten Zuschauenden vom ZDF einsammelte - und umgekehrt.

Doch nicht nur im Ersten war um 21:45 Uhr ein Anstieg der Quoten festzustellen: Auch "Wer wird Millionär?" profitierte bei RTL vom Ende des Krimis, wenn auch nicht allzu lange, weil der Sender kurz danach in die Werbung ging und auf diese Weise viele Zuschauerinnen und Zuschauer wieder verlor. Immerhin: Viele davon kamen später noch einmal wieder, sodass RTL im Laufe des ZDF gemäß der AdScanner-Auswertung im Sender-Ranking zeitweise ganz vorne landete. Tatsächlich fällt auf, dass RTL am stärksten bei den Zuschauenden von ZDF und ARD wilderte - das Jauch-Quiz spricht eben auch ein öffentlich-rechtliches Publikum an.

© AdScanner

Ins Auge sticht indes die Entwicklung von "First Dates Hotel", das schon nach der zweiten Werbepause nicht mehr ganz an die vorherige Flughöhe herankam. Die Stärke der "Geissens" lässt sich zudem ebenfalls an der Verlaufsgrafik ablesen. Auffällig: Nach dem Ende von "RTL aktuell Spezial" schalteten viele offensichtlich von RTL zu RTLzwei. Am meisten profitierte RTLzwei allerdings durch Vox: Von dort sammelte der Sender offensichtlich einige Dokusoap-Fans ein.