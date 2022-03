In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Auffällig ist, wie stark derzeit für die aktuelle Ausgabe des "Stern" geworben wird, am Montag war es immerhin der drittmeistgesehene Spot überhaupt mit 48,05 XRP - und das, obwohl das Heft ja schon seit vergangener Woche im Handel ist. Die Titelgeschichte über den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist aber noch immer aktuell. Erwartungsgemäß wurden die Spots hauptsächlich konzernintern geschaltet, mehr als 80 Prozent der Spots liefen auf den Sendern von RTL Deutschland. Am häufigsten wurde RTL belegt, wo man vorrangig das Informationsumfeld suchte, viele reichweitenstarke Spots liefen daher am Vorabend, während "Punkt 12" oder kurz vor der Primetime. "WWM" hingegen blieb in der Belegung außen vor.

Der Spot mit der höchsten Reichweite kam am Montag aber von Tchibo für dessen Mobilfunk-Angebot Tchibo mobil. Es war das erste Mal seit Anfang Oktober vergangenen Jahres, dass wieder für das Angebot im Fernsehen geworben wurde. Und auch dort setzte man vorrangig auf die Sender der Ad Alliance, die am stärksten belegt wurden, bei Seven.One Media wurde - zumindest am Montag - seltener geschaltet.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

© AdScanner

Der am häufigsten ausgestrahlte Spot kam auch am Montag wieder von Smava, erneut mit über 200 Ausstrahlungen - dieses Bild zeigt sich unverändert schon seit wir zu Beginn des Monats mit der Ausweisung der AdScanner-Daten begonnen haben. Ebenfalls ins Ranking geschafft hat es am Montag Sky, das 77 Mal seinen Spot zum Start der neuen Formel 1-Saison zeigte. Zusammen reichte es für 30,72 XRP.