Seit nunmehr drei Wochen herrscht Krieg in der Ukraine – und das Informationsbedürfnis der Menschen hierzulande ist weiter hoch. Sechs der sieben meistgesehenen Sendungen der 14 bis 49 Jahre alten Zuschauerinnen und Zuschauer waren am Dienstag Informationsprogramme. Ganz vorne platzierte sich die "Tagesschau", die alleine im Ersten auf 1,29 Millionen Zuseher dieses Alters kam (19,1%), gefolgt von einem "Brennpunkt" mit 1,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (17,3%). Insgesamt schalteten 5,29 und 5,67 Millionen Menschen ein. Gefragt waren – mit jeweils knapp einer Million Sehbeteiligung – auch "heute journal" (ZDF) und "RTL Aktuell" um 18.45 Uhr.

Während "RTL Aktuell" auf 19,0 Prozent Marktanteil kam, lag die "heute journal"-Quote bei 16,8 Prozent. Auf einen ähnlich hohen Wert kam man zuletzt im Januar, als die Sendung Pausenfüller eines Handball-EM-Spiels war. Das Nachrichtenmagazin iief am Dienstag direkt nach einer "frontal Spezial"-Folge, die ebenfalls die Lage in der Ukraine thematisierte und damit die höchste Quote seit über zehn Jahren erreichte. Unsere Aufzeichnungen zu dieser Sendung reichen bis ins Jahr 2011 zurück, in diesem Zeitraum fiel kein Wert annähernd hoch aus. Gemessen wurden 12,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 3,45 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten im Schnitt ein. Eine höhere Reichweite wurde bei "Frontal" zuvor im Jahr 2015 gemessen.

Reichweiten-Langzeittrend: Frontal Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Ein "RTL Aktuell Spezial" zum Primetimebeginn interessierte zwölf Prozent der 14- bis 49-Jährigen. Das wieder parallel bei ProSieben und in Sat.1 gezeigte "Ukraine Spezial" zwischen 20:15 und 20:33 Uhr stieß auf hingegen diesmal auf nicht allzu großes Interesse, was auch damit zusammenhängen dürfte, dass die nachfolgenden Programme nur sehr schleppend liefen. In Sat.1 kam die Sondersendung auf 5,8 Prozent Marktanteil und gesamt 1,09 Millionen Zuschauende, ProSieben sicherte sich damit 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Zielgruppe lag die Quote bei 4,8 Prozent.

Mit Blick auf die privaten Nachrichtensender schob sich am Dienstag mal wieder Welt an ntv vorbei. Zuletzt war es häufiger umgekehrt. Welt kam nun also auf 2,5 Prozent Tagesmarktanteil bei den Umworbenen, ntv landete bei 2,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV